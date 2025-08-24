به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی ارتحال آیت الله «سیدعباس علی موسوی» از اعضای مجمع عمومی این مجمع را تسلیت گفت.
وی در این پیام تاکید کرد که آیتالله موسوی، عمر شریف خود را در راه علوم اسلامی، تدریس، تفسیر قرآن کریم، شرح نهجالبلاغه و نشر معارف دین مبین اسلام سپری کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إذا ماتَ العالمُ ثلم فی الإسلام ثُلمة لا یسدّها شیء إلی یوم القیامة»(هرگاه عالمی از دنیا برود، شکافی در اسلام پدید میآید که تا روز قیامت هیچ چیز آن را پر نمیکند)
حجتالاسلام والمسلمین سید علی موسوی
با دلی آرام به تقدیر الهی و آکنده از اندوه و تأثر، درگذشت عالم فرزانه، مفسر و فقیه برجسته، آیتالله سید عباس علی موسوی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، به شما، به امت اسلامی، به رهبر گرانقدر و به علمای بزرگوار تسلیت عرض میکنیم.
آن مرحوم عمر شریف خود را در راه علوم اسلامی، تدریس، تفسیر قرآن کریم، شرح نهجالبلاغه و نشر معارف دین مبین اسلام سپری کرد و نمونهای از عالم آگاه و رسالی بود که در همه عرصهها از تدریس و تبلیغ گرفته تا تألیف، اقامه نماز جماعت، مدیریت امور مساجد و خدمت به مردم، حضور فعال داشت. همچنین نقش مؤثری در پیگیری امور مسلمانان و پیروان مکتب اهلبیت علیهمالسلام ایفا کرد و همواره بر مفاهیم بیداری اسلامی، وحدت و دفاع از مقاومت تأکید داشت.
مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام ضمن اعلام تسلیت به مناسبت فقدان یکی از اعضای گرامی خود، این مصیبت را به شما، خانواده محترم ایشان، شاگردان و دوستداران آن مرحوم تسلیت میگوید و از خداوند متعال مسئلت دارد که ایشان را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد، آمرزش و رضوان الهی را نصیبش فرماید، در بهشت برین سکونت دهد و مقامش را در علیّین، در جوار پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله و اهلبیت پاکش علیهمالسلام، بلند گرداند. همچنین برای بازماندگان، اجر فراوان، صبر زیبا، آرامش دل، دوام عزت و حسن عاقبت را مسئلت مینماید. و انا لله و انا الیه راجعون.
رضا رمضانی
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام
