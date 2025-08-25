پیشروی ارتش اسرائیل در خاک سوریه/ نظامیان صهیونیست در ۲۰ کیلومتری دمشق

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش اسرائیل اقدام به تثبیت نقاط نظامی در روستای «رخله» واقع در منطقه «جبلالشیخ» کردند؛ اقدامی که اهمیت راهبردی این موقعیت را بهوضوح نشان میدهد.
روستای رخله بر سه مسیر حیاتی مشرف است که دمشق را به بعلبک و بیروت متصل میکنند؛ موضوعی که کنترل این منطقه را به یک دستاورد بیسابقه برای ارتش اسرائیل تبدیل کرده است.
با این اقدام، نیروهای اسرائیلی اکنون تنها ۲۰ کیلومتر با دمشق، ۵۰ کیلومتر با بعلبک و ۶۰ کیلومتر با بیروت فاصله دارند.
تسلط بر این نقاط به اسرائیل این امکان را میدهد که مسیرهای حیاتی مانند جاده المصنع–بیروت و زحله–بیروت را با آتش مستقیم توپخانه خود تهدید کند. این اقدام بخشی از یک راهبرد گستردهتر تلقی میشود که هدف آن محاصره حزبالله و قطع خطوط تأمین و ارتباطی آن در آینده است.
