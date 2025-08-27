به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای ارتش این رژیم در جبل‌الشیخ و منطقه حائل باقی خواهند ماند تا از شهرک‌های صهیونیستی محافظت کنند.

کاتس در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «ارتش در جبل‌الشیخ و منطقه حائل مستقر خواهد ماند، چرا که این منطقه برای حفاظت از شهرک‌های جولان و جلیل در برابر تهدیدات احتمالی از سمت سوریه ضروری است. این تصمیم یکی از درس‌های کلیدی از وقایع ۷ اکتبر است.»

وی همچنین تأکید کرد که اسرائیل به حمایت از جامعه دروزی در سوریه ادامه خواهد داد.

در همین راستا، نیروهای رژیم صهیونیستی اقدام به تثبیت مواضع نظامی در روستای رخله در منطقه جبل‌الشیخ کردند. این روستا مشرف به سه مسیر حیاتی است که دمشق را به بعلبک و بیروت متصل می‌کند. با این اقدام، نیروهای اشغالگر اکنون تنها ۲۰ کیلومتر با دمشق، ۵۰ کیلومتر با بعلبک و ۶۰ کیلومتر با بیروت فاصله دارند.

