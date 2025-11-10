به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت فیلم‌سازی پارامونت، یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین استودیوهای فیلم‌سازی هالیوود، پس از ادغام ۷.۷ میلیارد دلاری با شرکت اسکای‌دنس مدیا، متعلق به دیوید الیسون، میلیاردر حامی رژیم صهیونیستی، شماری از بازیگران و فیلم‌سازان هالیوود را که از مردم فلسطین حمایت کرده‌اند در فهرست سیاه خود قرار داده است. این اقدام نگرانی‌ها درباره خاموش‌سازی صداهای مخالف تحت نقاب مبارزه با یهودستیزی را افزایش داده است.

منابع اعلام کرده‌اند که پس از تصاحب پارامونت توسط دیوید الیسون — پسر لَری الیسون، از بنیان‌گذاران شرکت اوراکل و از بزرگ‌ترین حامیان مالی ارتش اشغالگر اسرائیل — فشار بر هنرمندانی که از مردم فلسطین حمایت یا سیاست‌های اسرائیل را نقد کرده‌اند افزایش یافته است.

به گزارش نشریه ورایتی، پارامونت اکنون «فهرستی از چهره‌های سینمایی» را در اختیار دارد که به‌زعم مدیران آن، «یهودستیز» یا «بیگانه‌ستیز» تلقی می‌شوند و همکاری با آنان ممنوع است؛ هرچند هنوز روشن نیست نام امضاکنندگان نامه تحریم نهادهای فرهنگی اسرائیلی در این فهرست وجود دارد یا نه.

این تحولات پس از انتصاب بَری وایس، روزنامه‌نگار صهیونیست و مدافع سرسخت حملات اسرائیل به غزه، به‌عنوان سردبیر ارشد شبکه CBS News (زیرمجموعۀ پارامونت) تشدید شده است.

در ماه سپتامبر، پارامونت نامه‌ای را که بیش از ۳۰۰ هنرمند ازجمله اما استون، مارک رافالو، تیلدا سوینتن و یورگوس لانتیموس در محکومیت نسل‌کشی و آپارتاید اسرائیل امضا کرده بودند، «یهودستیزانه» خوانده و آن را به‌طور رسمی محکوم کرد. منتقدان این واکنش را بخشی از «پاک‌سازی ایدئولوژیک» در صنعت سرگرمی آمریکا توصیف کرده‌اند.

اقدام اخیر پارامونت در ادامه روندی گسترده‌تر در ایالات متحده دیده می‌شود؛ جایی که حمایت از حقوق فلسطینیان بیش از پیش با «نفرت‌پراکنی» یکسان شمرده می‌شود. در ماه‌های گذشته، دانشجویان از بورس تحصیلی محروم شده‌اند، استادان دانشگاه تعلیق یا اخراج شده‌اند، و انجمن‌های دانشجویی به‌دلیل اعتراض به حضور مقامات اسرائیلی، منحل شده‌اند.

............

پایان پیام