رئیس مجلس لبنان: هر اقدامی که منجر به اختلاف شود، محکوم است

«نبیه بری» رئیس مجلس لبنان از نتایج سفر هیئت آمریکایی به لبنان ابراز ناامیدی کرد و در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» گفت: آمریکایی‌ها برخلاف آنچه وعده داده بودند، آمدند.

بری با اشاره به انتظار واکنشی از سوی اسرائیل نسبت به سیاست «گام به گام» که «توماس باراک» فرستاده آمریکایی، در سخنانش بر آن تأکید کرده بود، اظهار داشت که مواضع هیئت آمریکایی، از جمله تأکید بر خلع سلاح حزب‌الله پیش از هرگونه اقدام متقابل اسرائیل در زمینه خروج از اراضی لبنان و توقف تجاوزات، خلاف انتظارات بود.

او افزود: هیئت آمریکایی هیچ چیز از طرف اسرائیل نیاورد و در نتیجه، اوضاع بار دیگر پیچیده شد.

رئیس مجلس لبنان از ورود به جزئیات مرحله بعدی خودداری کرد و تنها گفت که شرایط «آسان نیست». همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نشست آینده دولت در دوم سپتامبر برای بررسی طرح ارتش در خصوص خلع سلاح حزب‌الله، تأکید کرد: هر اقدامی در کشور که منجر به اختلاف شود، محکوم است.

