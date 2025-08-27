به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع وابسته به دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که به‌زودی از تشکیل یک نهاد سیاسی جدید توسط شماری از شخصیت‌های وابسته به طایفه علوی در سوریه رونمایی خواهد شد. این نهاد با عنوان «شورای سیاسی غرب و مرکز سوریه» شناخته می‌شود.

به گفته این منابع، این اقدام در چارچوب تلاش‌هایی برای ایجاد ساختار سیاسی فدرالی بر اساس معیارهای قانونی و جغرافیایی صورت می‌گیرد که استان‌های لاذقیه، طرطوس و بخش‌هایی از حمص و حماه را در بر می‌گیرد.

هدف از این ابتکار، بنا نهادن الگویی مدنی و سکولار مبتنی بر عدالت، شهروندی و حقوق بشر عنوان شده است؛ الگویی که به اصول فدرالیسم و حقوق همه گروه‌های قومی و مذهبی پایبند باشد.

بر اساس اطلاعات دیده بان حقوق بشر سوریه، این شورا قصد دارد مقررات شفافی برای نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی تدوین کند و مشارکت همه گروه‌ها را در فرآیند سیاسی با رعایت معیارهای شفافیت و پاسخ‌گویی تضمین نماید. همچنین، رسیدگی به عدالت انتقالی از جمله ارجاع پرونده‌های جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به دادگاه کیفری بین‌المللی، آغاز تحقیقات لازم و احتمال تشکیل دادگاه ویژه‌ای برای سوریه با حضور قضات سوری و بین‌المللی از دیگر اهداف این شورا اعلام شده است. رسانه‌های داخلی و بین‌المللی نیز قرار است روند این اقدامات را دنبال کنند.

شایان ذکر است که منطقه ساحل سوریه در تاریخ ششم مارس گذشته شاهد یکی از خونین‌ترین رخدادهای پس از سقوط حکومت بشار اسد بود که جان صدها غیرنظامی را گرفت.

