یورش شبانه به منازل علویان سوریه در حومه طرطوس/ ضرب و شتم زنان در سایه حکومت جولانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میزان حملات مسلحانه در روستاهای علوی نشین دشت عکار در حومه طرطوس سوریه افزایش یافته است، در حالی که نگرانی‌های مردمی درباره ناامنی و نبود بازدارندگی رو به رشد است.

شب گذشته، پنج فرد نقاب‌دار به خانه‌ای در روستای علوی نشین «الرنسیه» در حومه طرطوس یورش بردند.

به گزارش منابع دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مهاجمان زنان را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند، و سپس اقدام به سرقت پول نقد، زیورآلات طلا و تلفن‌های همراه کردند. آن‌ها حتی قصد ربودن برخی از زنان را داشتند، اما تجمع اهالی روستا باعث فرار مهاجمان شد.

در حادثه‌ای دیگر، روستای علوی نشین «کرتو» در حومه طرطوس شاهد یک سرقت مسلحانه بود که توسط افرادی با خودروی «پیک‌آپ» انجام شد؛ گفته می‌شود که این خودرو متعلق به دستگاه امنیت عمومی حکومت جولانی بوده است.

طبق شهادت‌هایی که دیده بان حقوق بشر سوریه منتشر کرده، مهاجمان به خانه یکی از ساکنان حمله کرده و وسایل همراه و پول نقد افراد حاضر را گرفتند. سپس به جوانی که در زمینه انتقال پول فعالیت می‌کرد، حمله کرده و ده میلیون لیره سوریه و تلفن همراهش را ربودند.

دیده بان حقوق بشر سوریه همچنین اشاره کرده که این حملات چند روز پس از حمله مشابهی در منطقه «قنینه العاصی» در حومه حمص رخ داده است؛ جایی که دو فرد مسلح یک نارنجک دستی پرتاب کرده و به سمت خانه‌ای که متعلق به یکی از علویان سوریه بود، تیراندازی کردند. این حمله منجر به شهادت دو دختر خردسال، زخمی شدن خواهرشان به‌طور جدی و همچنین مجروح شدن یک جوان از همسایگان شد

