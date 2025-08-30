تبریک عتبه کاظمیه به مجلس عراق در پی تصویب قانون احوال شخصیه بر اساس فقه جعفری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عتبه کاظمیه با صدور بیانیه‌ای، تصویب قانون احوال شخصیه بر اساس فقه جعفری توسط مجلس نمایندگان عراق را دستاوردی تشریعی مبارک توصیف کرد.

در این بیانیه که از سوی «بغداد الیوم» منتشر شده، آمده است که مجلس عراق در جلسه روز سه‌شنبه به این قانون رأی مثبت داده است. این متن قانونی پیش‌تر از سوی دیوان وقف شیعی تهیه و به پارلمان ارسال شده بود.

عتبه کاظمیه تأکید کرد که این اقدام، تجلی اصول قانون اساسی عراق به‌ویژه ماده ۴۱ آن است که به شهروندان اجازه می‌دهد امور شخصی خود را بر اساس مذهب و باورهایشان تنظیم کنند.

در ادامه بیانیه آمده است که اجرای این قانون می‌تواند نقش مهمی در تقویت عدالت اجتماعی، حفظ بنیان خانواده‌های عراقی و احترام به تنوع مذهبی ایفا کند. همچنین این قانون، اصل برابری در اجرای قوانین را تثبیت خواهد کرد.

این تحول حقوقی در عراق، در حالی صورت می‌گیرد که بحث‌های گسترده‌ای درباره تأثیرات اجتماعی و حقوقی آن در محافل سیاسی و مدنی جریان دارد.

