هشدار سازمان ملل درباره تشدید بحران غذایی در یمن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) هشدار داد که بیش از ۱۸ میلیون نفر در یمن از ماه سپتامبر آینده با پدیده ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند شد. این هشدار پس از وقوع سیلابهای گستردهای در کشور یمن صادر شده که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر و تخریب زمینهای کشاورزی و املاک شدهاند.
این دفتر در گفتوگویی با پایگاه خبری الجزیره نت قطر اعلام کرد که بارشهای شدید و سیلابها در هفتههای اخیر بخشهای وسیعی از یمن از جمله استانهای عدن، مأرب، لحج، إب، الحدیده و حجه را تحت تأثیر قرار دادهاند.
بر اساس آمار اولیه، بیش از ۱۲۵ هزار نفر در یمن از این سیلابها که از اواسط آوریل آغاز شدهاند آسیب دیدهاند و تاکنون ۱۷۰ نفر کشته یا زخمی شدهاند. دفتر سازمان ملل پیشبینی کرده که این آمار ممکن است افزایش یابد، زیرا بررسی گزارشهای دریافتی همچنان ادامه دارد.
آسیبپذیری شدید خانوادههای آواره
این سیلابها در یمن به ویژه خانوادههای آواره را بهشدت تحت تأثیر قرار دادهاند. بسیاری از این خانوادهها در شرایط خطرناک زندگی میکنند و بخش زیادی از آنها سرپناه و داراییهای خود را از دست دادهاند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد تأکید کرد که این بارشها و سیلابها با وخامت شدید وضعیت انسانی در یمن همزمان شدهاند.
تلاشهای امدادی و بحران تأمین مالی
جامعه بشردوستانه همچنان در تلاش است تا دامنه کمکرسانی در یمن از جمله تأمین سرپناه، غذا، لوازم بهداشتی، کمکهای نقدی و سایر اشکال حمایت، را گسترش دهد.
با این حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که کمبود شدید منابع مالی مانع از رساندن کمکها به مناطق مختلف کشور شده است. طبق اعلام رسمی، تا روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، تنها کمتر از ۲۰ درصد از بودجه مورد نیاز برای برنامه بشردوستانه یمن در سال ۲۰۲۵ تأمین شده است.
