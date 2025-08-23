به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی بارشهای شدید و وقوع سیلاب در استانهای حضرموت و شبوه در جنوب شرق یمن، دستکم پنج نفر جان خود را از دست دادند. این بارندگیها بیشتر استانهای کشور یمن را درگیر کرده و خسارات گستردهای به زیرساختها و اموال مردم این کشور، وارد کردهاند. سازمان هواشناسی یمن پیشبینی کرده که این شرایط در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
مقامات یمنی اعلام کردند که دو کودک در منطقه «الجدفرة» از شهرستان «بیحان» در استان «شبوه» غرق شدند. همچنین یک جوان در منطقه «السویری» از شهرستان «تریم» در استان «حضرموت» بر اثر سیلاب جان باخت.
در حادثهای دیگر، یک مرد و پسرش در منطقه «وادی بلحارث» در استان «شبوه» زمانی که خودرویشان توسط سیلاب شدید گرفتار شد، جان خود را از دست دادند.
منابع محلی گزارش دادهاند که بارندگی و سیلابها خسارات زیادی به زیرساختها، زمینهای کشاورزی و املاک مردم در استان شبوه وارد کردهاند. در استان حضرموت نیز سیلابها باعث قطع راههای ارتباطی، انزوای روستاها و اختلال در رفتوآمد در شهرستانهای ساه و وادیالعین شدهاند.
شهرهای تاریخی یمن مانند شبام، حوره، سیئون و تریم نیز دچار آبگرفتگی شدهاند. دهها خودرو توسط سیلابها جابهجا شده و راههای اصلی بین ساحل و مناطق شرقی استان حضرموت قطع شدهاند.
مرکز هشدار زودهنگام در استان حضرموت نسبت به موج دوم بارندگی ناشی از یک سامانه کمفشار جدید هشدار داده است. طبق اعلام سازمان هواشناسی یمن، ۱۶ استان این کشور درگیر شرایط جوی بیسابقه هستند.
با ادامه بارندگیها، خیابانهای اصلی و فرعی در شهرهای مختلف یمن دچار آبگرفتگی شدهاند و رفتوآمد متوقف شده است. نگرانیها از بالا آمدن سطح آب و آسیب به مناطق مسکونی در شرایط ضعف زیرساختها و نبود شبکههای مناسب دفع آب باران افزایش یافته است.
بانک جهانی، کشور یمن را یکی از آسیبپذیرترین کشورهای عربی در برابر تغییرات اقلیمی معرفی کرده است. بحرانهای اقتصادی و امنیتی نیز تأثیر سیلابهای فصلی را بر جمعیتی که از خدمات اولیه محروم هستند، تشدید کردهاند.
