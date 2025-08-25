به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شنبه گذشته روزی عادی برای «ام وسیم»، یکی از ساکنان شهر عدن در جنوب یمن، نبود. او صبح را با صحنه‌ای آغاز کرد که دهه‌ها بود تجربه نکرده بود: سیلاب‌های سهمگین، محله‌های اطراف شهر را درنوردیدند و بارانی که مردم مدت‌ها در انتظارش بودند، به فاجعه‌ای تبدیل شد که خانه‌ها را غرق کرد و خسارات جانی و مالی گسترده‌ای برجای گذاشت.

در محله «الحسوة» در غرب عدن، ام وسیم ۴۰ ساله، مادر چهار فرزند، تلاش می‌کرد باقی‌مانده اثاثیه خانه‌اش را که آب تا پنجره‌ها بالا آمده بود، بیرون بکشد. هم‌زمان، همسایگان در تلاش بودند تا خودرویی را که زیر شن‌های ناشی از سیلاب دفن شده بود، بیرون بیاورند.

او به پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت: «پابرهنه از ترس فرار کردیم. خانه، اثاثیه، همه چیز غرق شد. فقط لباس‌هایی که به تن داشتیم برایمان باقی ماند.

ام وسیم تنها قربانی سیلاب‌ها در شهر عدن نبود، صدها نفر در نقاط مختلف این شهر همین تجربه را داشتند. باران‌های شدید و سیلاب‌های بی‌سابقه برای چند ساعت ادامه یافتند و باعث فلج شدن تقریباً کامل تردد در خیابان‌ها و تقاطع‌های اصلی شهر عدن شدمئ. این دومین بار در کمتر از یک هفته بود که چنین وضعیتی رخ داد.

ضررهای وسیع

سیلاب‌ها مناطق کشاورزی و مسکونی در منطقه «البریقة» را درنوردیدند و خسارات زیادی به خانه‌ها و اموال مردم عدن وارد کردند. محله‌های «صلاح‌الدین»، «صیره»، «المعلا» و «الشیخ عثمان» این شهر نیز دچار آب‌گرفتگی شدند، در حالی که ساکنان توان مقابله با حجم آب را نداشتند.

باران‌های شدید همراه با سیلاب‌ها باعث فلج شدن کامل تردد در شهر عدن گردید و برخی محله‌های این شهر به دریاچه‌های بسته تبدیل شد. مردم برای رفت‌وآمد مجبور به استفاده از وسایل جایگزین شدند. سیلاب‌ها خودروها را با خود بردند و کالاهای فروشگاه‌هایی را که آب واردشان شده بود، نابود کردند.

مقامات محلی عدن درخواست فوری از سازمان‌های بین‌المللی برای تأمین سرپناه، مواد غذایی و پشتیبانی لجستیکی کردند. برخی مدارس برای اسکان ده‌ها خانواده آسیب‌دیده باز شدند، در حالی که هیچ راه‌حل فوری برای تخلیه آب وجود ندارد.

ساکنان محلی این باران‌ها و سیلاب‌ها را شدیدترین در دهه‌های اخیر توصیف کردند. برای نخستین بار در حدود ۶۰ سال، سیلاب‌های «وادی الحسینی» از منطقه «تبن» در استان لحج به ساحل «الحسوة» رسیدند.

خسارات سنگین

«عبدالرحمن الکازمی» یکی از ساکنان محله «بئر احمد» شهر عدن به پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت که مردم این شهر چنین سیلاب‌هایی را در ۴۰ سال گذشته ندیده‌اند. این سیلاب‌ها باعث توقف تأمین آب آشامیدنی برای هزاران نفر، آسیب جدی به زمین‌های کشاورزی و از دست رفتن ده‌ها رأس دام شده‌اند.

تصاویر هوایی منتشرشده توسط فعالان در شهر عدن، وسعت فاجعه را نشان می‌دهند؛ محله‌هایی که کاملاً زیر آب رفته‌اند. ویدیوهایی نیز لحظات وحشتناک رانش خودروها در جریان سیلاب را ثبت کرده‌اند، از جمله خودرویی حامل ۷ نفر که در یکی از محله‌ها توسط سیلاب‌ها جابه‌جا شد.

روز یکشنبه، پلیس اعلام کرد که جسد یک شهروند را که در سیلاب منطقه «الحسوة» در «البریقة» غرق شده بود، پیدا کرده‌اند. هنوز آمار دقیقی از تعداد قربانیان در دست نیست.

هشدار درباره فجایع بزرگ‌تر

پیش‌تر، کارشناسان زمین‌شناسی هشدار داده بودند که نبود شبکه‌های دفع آب‌های سطحی و گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز در شهر عدن می‌تواند در صورت ادامه بارندگی‌ها، به فجایع بزرگ‌تری منجر شود. آن‌ها خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از جان و مال مردم شدند.

«زبیر عبدالرحیم» فعال رسانه‌ای در عدن گفت که سیلاب‌های اخیر استثنا نبوده‌اند، بلکه تکرار تراژدی‌هایی هستند که مردم در هر فصل بارندگی با آن مواجه می‌شوند.

او از نبود راه‌حل‌های اساسی برای این بحران‌های تکراری انتقاد کرد و گفت: مردم بهای این بی‌توجهی را با جان و مال خود می‌پردازند.

وی افزود: باران‌های شنبه در عرض چند ساعت به سیلاب‌های ویرانگر تبدیل شدند که خانه‌ها، خودروها و اموال را نابود کردند. این فقط یک بحران آب‌وهوایی نبود، بلکه نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌ها و نبود آمادگی در شهری است که سال‌هاست با بحران‌های امنیتی، اداری و خدماتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

فاجعه‌ای فراتر از عدن

این فاجعه فقط به عدن محدود نشد، بلکه استان‌های مختلف یمن از صعده در شمال تا عدن و ابین در جنوب و همچنین مناطق مرکزی، غربی و سواحل دریای سرخ و استان‌های الجوف، مأرب، حضرموت، شبوه و المهرة را دربرگرفت. باران‌ها و سیلاب‌ها ده‌ها قربانی برجای گذاشتند و صدها خانواده را بی‌خانمان کردند.

رسانه‌های محلی یمن گزارش دادند که تنها در روزهای جمعه و شنبه گذشته، دست‌کم ۱۵ نفر در اثر باران و سیلاب جان خود را از دست داده‌اند. همچنین، سیلاب‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و اموال وارد کرده‌اند.

طبق گزارش‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، بیش از ۱۵۰ هزار نفر تاکنون به‌طور مستقیم از این سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند.

این سیلاب‌ها بخشی از آثار تغییرات اقلیمی هستند که باعث شده فصل‌های بارندگی در یمن شدیدتر و پرتکرارتر شوند. یمن با یک سامانه جوی پیچیده مواجه است که همراه با باران‌های رعدآسا و بادهای شدید، وضعیت انسانی را شکننده‌تر کرده است.

از اواسط ژوئن، استان‌های مختلف یمن، چه در مناطق کوهستانی و چه ساحلی، شاهد تغییرات اقلیمی همراه با باران‌های شدید، طوفان‌های رعدآسا و بادهای سهمگین بوده‌اند که جان ده‌ها نفر را گرفته‌اند.

با وجود اینکه یمن به نوسانات آب‌وهوایی عادت دارد، سال‌های اخیر نشان داده‌اند که شهرها، به‌ویژه در شرایط جنگ، توقف پروژه‌های زیرساختی و نبود دولت، بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸