واکنش سفارت ایران در توکیو به بیانیه مشترک وزیران دفاع انگلیس و ژاپن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن به بیانیه مشترک وزیران دفاع انگلیس و ژاپن در روز جمعه واکنش نشان داد که در آن، بر ادعای تکراری حمایت ایران از روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کردند؛ ادعایی که همواره بهطور قوی توسط مقامات ایرانی رد شده است.
در بیانیه سفارت تهران در توکیو آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بیاساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای دفاع انگلیس و ژاپن در سال ۲۰۲۵ علیه ایران را به شدت محکوم میکند. ایران همچنان هرگونه ادعای دخالت در درگیری روسیه و اوکراین را قاطعانه رد میکند و از هر دو طرف میخواهد که اختلاف خود را از طریق مسالمتآمیز حل و فصل کنند.
سفارت تهران در ژاپن در ادامه تاکید کرد که «ایران از کشورهای غربی که در این بحران به آشوب دامن زدهاند، میخواهد مداخلات غیرقانونی خود را متوقف و به جای متهم کردن دیگران برای صلح تلاش کنند.»
