جماعت اسلامی پاکستان: نقش ایران در دفاع از فلسطین مایه مباهات جهان اسلام است

۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۱
امیر حزب جماعت اسلامی پاکستان با اشاره به سفر اخیر خود به تهران و دیدارهایش با مقام‌های بلندپایه ایرانی، خواستار تحکیم ارتباطات دو همسایه برای صیانت از حقوق مسلمانان شد و گفت: نقش آفرینی و فداکاری های جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین مایه مباهات جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   حافظ نعیم الرحمان طی نشست مطبوعاتی در شهر کراچی گفت که وی سفر ۴ روزه به ایران داشته و با شخصیت‌های طراز اول به ویژه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در تهران دیدار کرده است.

وی با تمجید از عملکرد دولتمردان ایران در دفاع از حاکمیت کشورهای اسلامی و مقابله با دسیسه های رژیم صهیونیستی افزود: ایران در مقابل توطئه سازش با اسرائیل ایستاده و ما نیز همین مقاومت و روحیه را از مردم و دولت در پاکستان انتظار داریم.

نعیم الرحمان تاکید کرد که فداکاری ها و نقش آفرینی ایران در دفاع از فلسطین ستودنی است و ما این را مایه مباهات تمام جهان اسلام می دانیم و اینکه این راه و روش باید از سوی دیگر کشورها به ویژه پاکستان دنبال شود.

وی خواستار نزدیکی هرچه بیشتر هماهنگی و همفکری ایران و پاکستان در حوزه‌های دوجانبه و پیگیری قضیه فلسطین شد و تاکید کرد: نقش آفرینی دو کشور مسیر کمک به مردم غزه و توقف جنایات اسرائیل را هموار خواهد کرد.

حافظ نعیم الرحمان خطاب به سازمان همکاری اسلامی گفت که زمان صدور بیانیه ها و سیاسی بازی به سر آمده است و فلسطین نیازمند گام‌های عملی ما است، پس بیاییم در برابر دشمنان و تهدیدات مشترک جبهه واقعی مقاومت تشکیل بدهیم.

حافظ نعیم الرحمان امیر حزب جماعت اسلامی پاکستان طی سفر اخیر خود به تهران با وزیر امور خارجه، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و همچنین دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی دیدار کرد.

