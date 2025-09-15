به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد امین شهیدی» رئیس حزب امت واحده پاکستان و عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع) با حضور در تحریریه خبرگزاری بین‌المللی ابنا، در جریان فعالیت‌های این خبرگزاری قرار گرفت.

در این بازدید، جلسه‌ای با حضور حجت الاسلام شهیدی و «حسن صدرایی عارف» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا برگزار شد و پیرامون بهره‌مندی از ظرفیت های متقابل و هم افزایی در عرصه های مختلف، گفتگو صورت گرفت.

حسن صدرایی عارف در این جلسه ضمن اعلام آمادگی خبرگزاری اهل‌بیت(ع) در انعکاس رویدادها و اخبار محبان اهل‌بیت(ع) در کشور پاکستان، همکاری و هم‌افزایی ابنا و حزب امت واحده پاکستان را ضروری دانست.

رئیس حزب امت واحده پاکستان در ادامه این بازدید در جمع خبرنگاران این خبرگزاری حضور یافت و طی سخنانی به بیان رسالت رسانه‌ها در وضعیت کنونی و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نقاط مشترک بین ایران و پاکستان پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین امین شهیدی مسئول امت واحده پاکستان در ابتدای سخنان خود با اشاره به فعالیت های خبرگزاری ابنا اظهار کرد: این خبرگزاری به نام اهل بیت(ع) است. وقتی نام اهل بیت(ع) را به زبان می آوریم باید متوجه باشیم که اهل بیت(ع) فقط متعلق به شیعیان نیستند، بلکه اهل بیت(ع) مظهر صفات خداوند هستند و متعلق به همه مخلوقات می باشند. لذا باید خبرگزاری به نام اهل بیت(ع)، مخاطبان فراگیری و عمیقی داشته باشد.

وی با بیان این که زمان حاضر، زمان رسانه است، افزود: خبرگزاری ابنا می تواند در منطقه شبه قاره، حرف اول را بزند. مگر رسانه های بیگانه چه دارند که این گونه موثر هستند؟ اگر در راه خداوند و عقاید و افکارمان گام برداریم، قطعا در جبهه های مادی همچون جبهه های معنوی یپروز می شویم. ما به دنبال حق و راستی و وصل کردن مردم به یکدیگر هستیم.

رئیس حزب امت واحده پاکستان میدان کار پیش روی خبرگزاری ابنا را وسیع دانست و تصریح کرد: این خبرگزاری ابنا می تواند نسبت به رسانه های دیگر، میدان رسانه ای وسیع تری داشته باشد. اگر نسبت به محیط شناخت لازم را داشته باشیم، می توانیم وظایف خودمان را به درستی به اجرا درآوریم.

وی با اشاره به حمایت مردم در منطقه شبه قاره از ایران در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در منطقه شبه قاره به ویژه در پاکستان شااهد بودیم که مسئولان رسمی و اقشار مختلف مردم به ویژه نخبگان و علما از جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی حمایت کردند و آنها از پیروزی های ایران در جنگ ابراز خوشحالی نمودند که این نشان از تعلق خاطر آنها نسبت به انقلاب اسلامی و اهل بیت(ع) است. این ارتباطات را باید تقویت کرد. باید منطقه شبه قاره را بینیم، بدانیم این منطقه چه نیازهایی دارد و به نقاط ضعفی که دشمن از آن سوء استفاده می کند، توجه نماییم تا فکر مردم متوجه جبهه حق باشد.

وی ادامه داد: علقه محبت نسبت به اهل بیت(ع) در منطقه شبه قاره هند وجود دارد و باید بررسی شود که از چه راه هایی می تواند این نفوذ کلمه را بیشتر کرد. در پاکستان گروه های مختلفی وجود دارند که دارای ذهن اهل بیتی و ذهن تقریبی هستند. باید این گروه ها را شناسایی کنیم تا ببینیم که این گروه ها در چه زمینه هایی می توانند کمک کار ما باشند. ما در اشتراکاتی مثل اهل بیت(ع) می توانیم بیشترین هماهنگی را داشته باشیم. این هماهنگی از طریق رسانه انجام می شود. خبرگزاری ابنا باید کمیته ای را تشکیل بدهد و در این زمینه، کارهای عمیق تری را انجام بدهد.

حجت الاسلام و المسلمین شهیدی با بیان این که پاکستان در جنگ ۱۲ روزه در کنار ایران بود، افزود: دولتمردان، علما، مبلغان و نیروهای مردمی پاکستان در طول جنگ ۱۲ روزه در کنار جهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. حتی تندترین علمای دیوبندی پاکستان از ایران و انقلاب اسلامی حمایت کردند. یکی از مبلغان بزرگ پاکستان که در شبکه های اجتماعی، میلیون ها فالوور دارد می گفت که در جمعی از مقاومت سخن گفتم، عده ای معترض شدند، به آنها گفتم مگر اسرائیل اهل سنت است که در من کنار اسرائیل در برابر ایران باشم. لذا شاهد بودیم که در طول جنگ اخیر، دیوبندی ها در پاکستان به صورت روشن و بدون ابهام از ایران، حمایت کردند. در حالی که تصوری که ما از دیوبندی ها داریم این است که آنها دشمنان شیعه هستند.

وی خاطرنشان کرد: باید بدانیم که جامعه پاکستان چه ظرفیت هایی برای ما دارد. شخصیت های رسانه ای پاکستان در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در کنار جمهوری اسلامی ایران بودند، مواضع ضد صهیونیستی آنها تندتر از رسانه های ایران است. باید روی ظرفیت های موجود در جامعه پاکستان به صورت ریز مطالعه و کار انجام شود. در سطح رسانه و جامعه ایران، سوء تفاهم و فاصله ها در خصوص جامعه پاکستان را از بین ببریم و چهره حقیقی این جامعه را در رسانه ایرانی منعکس کنیم. باید همکاری های دو جانبه را افزایش بدهیم و شاهد افتتاح دفتر خبرگزاری ابنا در پاکستان باشیم.

شایان ذکر است که خبرگزاری اهل‌بیت - ابنا ، یک خبرگزاری ۲۷ زبانه است که به انعکاس رویدادهای دینی به خصوص اخبار پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام در نقاط مختلف جهان اهتمام دارد و عمده هدف‌گذاری این خبرگزاری در عرصه بین‌الملل و دیپلماسی رسانه‌ای است.

.............................

پایان پیام/ ۲۶۸