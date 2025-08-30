ترور ابوعبیده تکذیب شد/ هشدار مقاومت اسلامی در خصوص شایعات

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی مقاومت فلسطین امروز شنبه، با انتشار بیانیهای، شایعات رژیم صهیونیستی درباره ترور سخنگوی گردانهای القسام ابوعبیده را تکذیب کردند.
مقاومت فلسطین ضمن هشدار به کسانی که این شایعات را دست به دست میکنند، گفت: منبع این شایعهها، رژیم اشغالگر است؛ بدین معنا که شایعهپراکنی، با اهداف اطلاعاتی خاصی صورت میگیرد.
حماس تاکید کرد: رسانههای رژیم اشغالگر تحت امر ارتش و دستگاههای اطلاعاتی هستند و هیچ خبری بدون دستور امنیتی منتشر نمیشود.
مقاومت فلسطین همچنین یادآور شد: از طریق تجربه ثابت شده است که رژیم اشغالگر اقدام به انتشار شایعاتی مبنی بر ترور رهبران مقاومت میکند تا آنها و شبکههای ارتباطیشان را به سمت رفتارهای خاصی سوق دهد و از این طریق، اطلاعات لازم برای هدف قرار دادن آنان را جمعآوری و بهروزرسانی کند.
حماس ضمن دعوت به هوشیاری افزوده است: از مردم خود میخواهیم که به شایعات رژیم اشغالگر توجه نکنند، زیرا این شایعات بخشی از جنگ روانی با هدف تضعیف جبهه داخلی است.
.....................
پایان پیام
نظر شما