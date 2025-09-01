آزادی تردد نیروهای اسرائیلی در روستاهای مرزی جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که دولت لبنان از ایفای نقش خود در حفاظت از روستاهای مرزی در جنوب این کشور کنارهگیری کرده است، ساکنان شماری از این مناطق از وقوع مکرر حوادث نفوذ نیروهای دشمن صهیونیتسی از مرزها خبر میدهند. در این موارد، گروههایی از ارتش اشغالگر اسرائیل از نقاط و پستهای ارتش لبنان عبور میکنند بدون اینکه با هیچگونه مانعی مواجه شوند.
ساکنان مناطق مرزی جنوب لبنان، حضور نظامی لبنان در این مناطق را نمادین توصیف میکنند، چرا که هیچگونه اقدام بازدارنده یا اعتراضی در برابر این نفوذها از سوی نظامیان لبنانی صورت نمیگیرد؛ چه نیروهای متجاوز صهیونیستی با لباس رسمی ارتش اسرائیل باشند، چه لباس غیرنظامی بر تن کنند.
بر اساس گفته یکی از ساکنان منطقه مرجعیون در جنوب لبنان، هفته گذشته چهار نفر وارد یکی از رستورانهای این منطقه شدند و ناهار خوردند. هنگام خروج، صاحب رستوران متوجه شد که آنها قصد دارند صورتحساب را با واحد پول اسرائیل (شِکِل) پرداخت کنند. در آن لحظه بود که فهمید آنها اسرائیلی هستند و آزادانه در مناطق مرزی لبنان رفتوآمد میکنند. پس از این اتفاق، اداره اطلاعات ارتش لبنان صاحب رستوران را مورد بازجویی قرار داد و او توضیح داد که تا لحظه پرداخت صورتحساب، از هویت واقعی آن افراد بیاطلاع بوده است.
در حادثهای دیگر، شماری از سربازان اسرائیلی با لباس رسمی وارد منطقه برجالملوک شدند که در نزدیکی شهرک صهیونیستی المطلّه قرار دارد. آنها از یک فروشگاه اکسپرس، چهار فنجان قهوه خریدند و بدون هیچگونه مزاحمتی به مسیر خود ادامه دادند.
