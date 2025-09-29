به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان محلی در سودان از مرگ دست‌کم ۷۳ کودک و بیش از ۲۲ سالمند در اردوگاه آوارگان ابوشوک واقع در شمال دارفور خبر دادند.

این مرگ‌ومیرها طی چهل روز گذشته و در پی گرسنگی شدید و وخامت اوضاع انسانی در شهر الفاشر رخ داده است.

اردوگاه ابوشوک که پیش از این میزبان بیش از ۱۹۰ هزار آواره بود، در هفته‌های اخیر هدف حملات مکرر قرار گرفته و ساکنان آن به‌طور گسترده مجبور به فرار شده‌اند. طبق بیانیه اتاق وضعیت اضطراری، آوارگان باقی‌مانده در شرایطی «بسیار سخت» و در نبود تقریباً کامل غذا و دارو زندگی می‌کنند.

فعالان گزارش داده‌اند که نیروهای «پشتیبانی سریع» در جریان یورش خود به اردوگاه در پایان ماه اوت، حدود ۹۸٪ از منابع آب اردوگاه را نابود کرده‌اند. این حمله منجر به کشته شدن حدود ۴۰ آواره و ربوده شدن تعدادی دیگر شد.

بیانیه اتاق اضطراری همچنین از توقف کامل غذاهای رایگان به دلیل کمبود بودجه خبر داد. هزینه تهیه یک وعده غذایی برای حدود ۲۰ خانواده به بیش از ۹ میلیون پوند سودانی رسیده است؛ موضوعی که بحران سوء تغذیه را در میان اقشار آسیب‌پذیر تشدید کرده است.

فعالان نسبت به وقوع «فاجعه بهداشتی» هشدار داده‌اند؛ اجساد قربانیان در نزدیکی محل تجمع آوارگان رها شده‌اند و به دلیل ناامنی شدید، امکان دفن آن‌ها وجود ندارد. فعالان همچنین خواستار اقدام فوری سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه برای ایجاد گذرگاه‌های امن جهت حفاظت از غیرنظامیان شدند.

با وجود وعده‌های نیروهای پشتیبانی سریع مبنی بر ایجاد مسیرهای امن، هزاران شهروند همچنان با نقض گسترده حقوق بشر از جمله بازداشت، شکنجه و قتل مواجه‌اند.

این تحولات، فصل تازه‌ای از بحران انسانی در دارفور را رقم زده است؛ بحرانی که هر روز وخیم‌تر می‌شود و در سکوت کامل جامعه جهانی ادامه دارد.

