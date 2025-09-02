به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «سید احمد خاتمی» در مراسم بزرگداشت اسوه های علم و ایثار شهرستان رودسر که در راستای دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان در رحیم آباد برگزار شد، شهدا و ایثارگران و علما و پژوهشگران دینی را شناسنامه شهرها دانست و اظهار کرد: شهدا سرمایه های نفیس و ارزشمند یک کشور هستند، زیرا جانشان را دادند تا دین و ارزش های دینی بماند.

وی گیلان را دارای هشت هزار شهید و ۲۴ هزار جانباز و دو هزار و ۷۰۰ آزاده دانست که مایه عزت و افتخار هستند و افزود: گیلان به ویژه شهرستان رودسر ۲۰۰ عالم برجسته دارد که از فقها و عرفا و فلاسفه ارزشمندی این دیار هستند.

عضو فقهای شورای نگهبان، آیت الله محمدی گیلانی را فخر گیلان و ایران دانست و تصریح کرد: ایشان یک روحانی اهل علم و عمل به معنای واقعی کلمه بود.

امام جمعه موقت تهران، آیت الله محفوظی را از دیگر شخصیت های برجسته گیلان دانست و یادآور شد: عالمان دین مایه فخر و مباهات هستند.

وی یکی از ویژگی های برجسته عالمان دینی را در زمان شناسی دانست و بیان کرد: علما عالم به زمان بودند و زمانه را می شناختند و در همان راستا روشنگری می کردند. تالیفات علما در عرصه های دینی و اعتقادی و پاسخ به شبهات و… نشان دهنده زمان شناسی آنهاست.

آیت الله خاتمی فتوای میرزای شیرازی مبنی بر حرام بودن تنباکو را از مصادیق زمان شناسی عالمان دینی دانست و گفت: ایشان با یک سطر فتوا مانع از برده شدن کشور به دست انگلیس شد. در عرصه ملی شدن صنعت نفت نیز شاهد تلاش های آیت الله کاشانی بودیم و اگر این عالم ربانی وارد میدان نمی شد، این مهم انجام نمی گرفت.

وی با اشاره به مبارزه امام خمینی(ره) علیه پهلوی پدر و پسر، اضافه کرد: امام راحل با بررسی مبارزات صادقانه علمای گذشته به این نکته رسید که باید ریشه ظلم و ستم و استبداد و استکبار را از بین برد لذا در مقابل شاه ایستاد و حکومت ۵۷ ساله پهلوی ها را سرنگون کرد.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه انقلاب اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته امید استکبار جهانی را ناامید کرده است، افزود: نهضت انقلاب اسلامی جلوه ای از زمان شناسی حضرت امام و مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به امید استکبار به لیبرال های داخلی برای ضربه زدن به انقلاب در روزهای نخست، تاکید کرد: آمریکایی ها فکر کردند مانند کودتای ۲۸ مرداد می توانند با کمک لیبرال ها حکومت را به قبل بازگردانند، اما امام توطئه را تشخیص داد و خیلی قاطع در برابر لیبرال ها ایستاد.

امام جمعه موقت تهران بنی صدر خبیث را امید دیگر استکبار دانست و که با قاطعیت و اقدام به موقع امام به ناامیدی تبدیل شد و تصریح کرد: استکبار جهانی جنگ سخت افزاری را علیه ایران به راه انداخت تا به انقلاب ضربه بزند، اما ملت ایران با هدایت های امام در هشت سال دفاع مقدس گل کاشت.

آیت الله خاتمی با اشاره به امید استکبار به گروهک های تروریستی در داخل کشور، ادامه داد: ۲۳ هزار شهید ترور اعم از معلم و کارگر و کشاورز و بازاری و زن و کودک و پیر و جوان داریم که به دست داعشی های وطنی به شهادت رسیدند، اما با تدبیر امام، شناسایی خانه به خانه منافقین انجام و این توطئه نیز خنثی شد.

وی جریان استحاله را از دیگر امیدهای استکبار دانست که بعد از ارتحال امام (ره) شکل گرفت و یادآور شد: جریان استحاله به دنبال کمرنگ کردن ارزش های دینی و انقلابی به نام جامعه مدنی بود، اما مقام معظم رهبری وارد میدان شد و با روشنگری های جانانه، این جریان را ناکام گذاشت؛ علمای مبین همچون آیت الله مصباح یزدی نیز نقش مهمی در ناامید کردن استحاله طلبان داشتند.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه استکبار امیدوار به فتنه ۸۸ بود و هشت ماه کشور را به هاله ای از نگرانی برد، متذکر شد: این فتنه تا جایی پیش رفت که به خیمه های عزاداری سیدالشهداء(ع) در روز عاشورا اهانت شد و مردم در ۹ دی ۸۸ به میدان آمدند و بساط سیاه فتنه را جمع کردند که رهبر انقلاب آن را تعبیر به حماسه ۹ دی کردند.

وی راه ملت ایران را راه ولایت دانست و تاکید کرد: استکبار خیلی امیدوار به کودتا در ایران بود، اما همه کودتاهای طراحی شده در لحظه آخر خنثی شد، زیرا ملت پشتیبان انقلاب و ولی فقیه است.

آیت الله خاتمی به اغتشاشات ۱۴۰۱ و امید استکبار برای براندازی نظام اسلامی اشاره و بیان کرد: آمریکا دو برابر بودجه خود را برای حمایت از براندازان اختصاص داده بود و پول خرج می کرد، اما به فضل الهی، به جایی نرسید. ملت ایران در طول این سال ها امید نفوذی ها را نیز ناامید کرده، اما دشمن امروز امید به اختلافات داخلی دارد.

وی با اشاره به حمله نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران به عنوان آخرین گزینه روی میز، خاطرنشان کرد: با هدایت های رهبر انقلاب یک صدا از ایران بلند شد و ملت «جانم فدای ایران اسلامی» را فریاد زد؛ این وحدت و انسجام موجب خشم دشمنان ملت شده که عمق ناکامی و بیچارگی آنان را نشان می دهد.

امام جمعه موقت تهران پاسداری از وحدت ملی را وظیفه آحاد ملت دانست و تصریح کرد: امروز نیازمند غنی سازی هستیم، زیرا انرژی هسته ای انرژی آینده جهان است و سوخت های فسیلی خیلی زود تمام می شوند.

وی غنی سازی را حق مسلم ملت ایران دانست و گفت: سخن گفتن از تعلیق و تعطیل شدن غنی سازی، نوعی تفرقه افکنی در جامعه است. آمریکا به مراکز هسته ای ایران حمله کرده و اکنون به دنبال مذاکره جامع با ماست که شامل قدرت موشکی نیز می شود، اما موشک های ما مایه عزت کشور است و در جنگ اخیر، دشمن را وادار به آتش بس کرد.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه ملت ایران زیر پرچم ولایت آماده دفاع از نظام و کشور هستند، متذکر شد امروز باید همه با هم وحدت داشته باشیم.

