به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی ، از علمای شیعه در عراق، در دیدار با جمعی از طلاب حوزه علمیه، خادمان مواکب حسینی و مؤمنان استان میسان عراق در دفتر خود در نجف اشرف، بر اهمیت توجه به مناسبت‌های شاد و سروربخش اهل‌بیت (ع) تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از این مناسبت‌ها در مسیر طاعت الهی و تقویت ایمان شد.

ایشان با استناد به آیه شریفه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ» و حدیث پیامبر اکرم (ص) «یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا» یادآور شدند که نباید تنها به مناسبت‌های سوگواری بسنده کرد، بلکه باید شادی‌های اهل‌بیت (ع) را نیز به‌گونه‌ای واقعی و عمیق زنده نگه داشت.

آیت‌الله یعقوبی تصریح کرد: «احیای مناسبت‌های شاد و غم‌انگیز معصومان (ع) تنها در شکل‌های متعارف شادی یا عزاداری خلاصه نمی‌شود، هرچند این اعمال مورد پذیرش خداوند است. بلکه وظیفه ما این است که بشناسیم چه چیزی معصومان را محزون می‌کند تا از آن دوری کنیم، و بدانیم چه چیزی آنان را خوشحال می‌سازد تا در انجام آن پیشگام باشیم.»

وی در ادامه پرسشی را مطرح کرد و پاسخ داد: چه چیز ائمه (ع) را شاد و چه چیز آنان را غمگین می‌سازد؟ بی‌تردید، آنچه آنان را شادمان می‌کند گسترش طاعت خدا و پایبندی مردم به آن است، و آنچه موجب اندوهشان می‌شود، معصیت خدا در اشکال فردی و جمعی است.

آیت‌الله یعقوبی سپس به ذکر نمونه‌هایی پرداخت که موجب شادی ائمه (ع) می‌شود. از جمله فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله (ص)، که امسال با پانزده قرن از آن میلاد مبارک هم‌زمان است. ایشان این مناسبت را «رویدادی عظیم با برکاتی فراگیر برای بشریت» دانستند و خاطرنشان کردند: «این میلاد به معنای پانزده قرن هدایت، پانزده قرن نجات انسان‌ها از چنگال شیاطین انس و جن و خروج از ظلمت به سوی نور است.» در این باره به آیه شریفه «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ» و نیز آیه «إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» استناد کردند.

آیت‌الله یعقوبی یادآور شد: «این محبت و همدلی را در ایام زیارت اربعین به‌خوبی شاهد بودیم، هنگامی که مؤمنان از قومیت‌ها و ملیت‌های مختلف، بدون هیچ مانع و مرزی، در خدمت زائران امام حسین (ع) بودند.»

ایشان همچنین با اشاره به عید غدیر به‌عنوان بزرگ‌ترین عید اسلامی گفت: «در حدیث شریف آمده است: اسلام بر پنج چیز بنا شده است؛ نماز، زکات، روزه، حج و ولایت، و هیچ امری به‌اندازه ولایت ندا داده نشده است.» وی تأکید کرد که احیای عید غدیر باید متناسب با جایگاه و اهمیت آن باشد، چراکه این عید از نظر عظمت کمتر از زیارت اربعین یا عاشورا نیست و همگی این مناسبت‌ها نقطه‌های عطفی مهم در تاریخ اسلام به شمار می‌روند.

