عراقچی: چارچوب جدید همکاری با آژانس در دست مذاکره است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی در مورد همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: همان طور که پیش از این گفته ایم تحولات اخیر نیازمند یک چارچوب جدید همکاری است. این مسئله هم‌اکنون در حال مذاکره است و آژانس نیز پذیرفته که شرایط جدید باید در قالب تازه‌ای پیگیری شود.

وی تاکید کرد: تا زمان نهایی شدن این مذاکرات، هیچ همکاری جدیدی شکل نخواهد گرفت.»

دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران شایعات درباره لغو عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در صورت فعال شدن اسنپ‌بک را رد کرد و گفت: «چنین بندی وجود ندارد و در نشست اخیر نیز هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشد؛ برعکس، کشورهای عضو حمایت خود را از ایران اعلام کردند.»

عراقچی که در حاشیه سفر رئیس جمهور به چین برای شرکت در اجلاس سران شانگهای با خبرنگار صدا و سیما مصاحبه می‌کرد، همچنین درباره غیبت رئیس‌جمهور در عکس یادگاری ضیافت غیررسمی سران گفت: «این موضوع ناشی از رعایت پروتکل‌ها و ملاحظات فرهنگی و شرعی بود و همان طور که مشاهده کردید عکس رسمی اجلاس فردای آن روز گرفته شد و رئیس‌جمهور نیز در آن حضور داشت.»

عراقچی همچنین در پاسخ به سوالی با تایید خبر تولد فرزند جدیدش گفت: «خداوند نعمت تازه‌ای به من عطا کرده و شاکر این موهبت هستم.»

