چگونه ائمه اطهار، بدون طی کردن مقام نبوت، به مقام امامت نائل آمدند؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: بین مقام امامت و پیامبری ملازمه‌ ضروری وجود ندارد. ممکن است شخصی مانند پیامبراکرم (ص)، هم نبی و هم امام باشد و گاهی هم بنا به مصالحی، شخصی فقط نبی یا فقط امام باشد اما باید توجه داشت که مقام امامت عالی‌تر از مقام پیامبری است (۱)؛ زیرا حضرت ابراهیم (ع) ابتدا به پیامبری مبعوث شد و در مسیر پیامبری پس از پیروزی در همه امتحان‌ها به مقام امامت رسید (۲). امام‏ رضا (ع) می‏‌فرمایند: «الْإِمَامُ‏ وَاحِدُ دَهْرِهِ‏ لَا یُدَانِیهِ‏ أَحَدٌ وَ لَا یُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا یُوجَدُ مِنْهُ بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِیرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ کُلِّهِ مِنْ غَیْرِ طَلَبٍ مِنْهُ لَهُ وَ لَا اکْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ؛ امام یگانه‏‌ی روزگار می‌‏باشد، هیچ‏کس به مقام او نمی‏‌رسد و هیچ عالِمی هم طراز او نیست و برای او نمونه و بَدَلی وجود ندارد، نه او را مانندی هست و نه نظیری، به همه‌‏ی فضائل الهی اختصاص دارد، بدون آن‏که خودش آن‏ها را کسب کرده باشد بلکه خدای وَهّاب او را به این مقام اختصاص داده است» (۳). این روایت مطلق است و دلالت بر مقام والای امام نسبت به همه دارد.

ائمه پیشرو قافله انسانیت و نهایت تکامل نوع انسان‌اند که پیوسته مورد هدایت، تأیید و افاضات خداوند متعال‌ هستند و به وسیله افاضات معنوی و جذبه‌‏های باطنی، هر فردی را طبق استعدادش، به کمال مطلوب می‌رسانند (۴). یعنی امام علاوه بر رهبری اجتماعی، دارای مقام رهبری معنوی و ولایت تکوینی نیز هست (۵). امام‏ صادق (ع) فرمود: «همانا نزد ما سری از اسرار خداوند و علمی‌ از علم الهی است که نه ملک مقرب و نه نبی مرسل و نه مومن آزموده شده به ایمان، توان دریافت آن را ندارد» (۶). بدین ترتیب امام از جهت علمی نیز از دیگران بالاتر است.

جایگاه و مقام‌ها در عالم هستی بر اساس مرتبه وجودی است؛ ازاین‌رو، برای مقایسه مقامِ پیامبران با ائمه اطهار باید به حقیقت وجود و مراتب ایشان توجه داشت. اولین مخلوق الهی، دارای شدیدترین وجود و والاترین مقام است که بیشترین تقرب را به خداوند نیز دارد و سایر مخلوقات به ترتیب ضعیف‌تراند. حقیقت محمدیه، بالاترین مرتبه وجود است (۷)؛ یعنی مقام پیامبراکرم (ص) بالاترین مقام در هستی است. سپس کل حقایق وحیانی و دین از طریق پیامبراکرم (ص) بر امامان منتقل شد و امامان نه از طریق وحی بلکه از طریق پیامبر دارای مقام امامت، ولایت و هدایت شدند (۸). حال به این دلیل که پیامبراکرم (ص) از همه انبیاء برتراند و همچنین ائمه وحدت نوری با پیامبر دارند و علومشان برگرفته از همان منبع است (۹)؛ بنابراین، مقام ائمه برتر از همه انبیاء است (۱۰). قابل توجه است که حضرت زهرا (س) نیز با اینکه پیامبر نبودند ولی مقامشان از انبیاء الهی بالاتر است (۱۱).

