به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داود بلکپه از استان گلستان در حاشیه سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، سخنان خود را با تبریک میلاد مسعود پیامبر رحمت و مهربانی و امام جعفر صادق علیه السلام، رئیس مذهب جعفری اثنی عشری، و هفته وحدت آغاز کرد.

وی وحدت، اتحاد، انسجام و همبستگی بین مسلمانان را "دژ مستحکمی" توصیف کرد که دشمنان اسلام و بدخواهان مسلمانان در سایه آن هرگز نمی‌توانند به پیکره و مصالح امت اسلام آسیب وارد کنند یا رخنه ایجاد نمایند. بلکپه اظهار داشت که سال‌هاست علما، اندیشمندان و کسانی که دغدغه وحدت امت اسلام را دارند، روشنگری‌ها و تلاش‌های خود را انجام می‌دهند، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی باعث شده این وحدت هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکند.

نماینده گلستان در کنفرانس وحدت، عامل اصلی این امر را نقش دشمنان در ایجاد اختلاف و تفرقه دانست. وی با اشاره به تاریخ صدر اسلام، بیان کرد که دشمنان ملت‌ها، به‌ویژه دشمنان اسلام، برای آسیب زدن به پیکره امت اسلام و تأمین منافع خود، همواره در صدد ایجاد رخنه و تشدد بوده‌اند. بلکپه با استناد به آیات قرآن کریم، ملت یهود را "بدترین نوع دشمنان مسلمانان از بین انسان‌ها" معرفی کرد و افزود که در عصر کنونی نیز یهود و آمریکای جنایتکار در راستای همکاری با یکدیگر، بدترین دشمنان اسلام هستند. او با اشاره به کلام قرآن، تأکید کرد که "این قوم یهود و نصارا از مسلمانان دست برنخواهند کشید تا زمانی که اینها از جمیع جهات مسلمانان را مورد استثمار و تابع خود قرار دهند".

بلکپه آگاهی و بیداری امت اسلام را مهم‌ترین راهکار برای مقابله با این مشکل عظیم در مسیر ایجاد اتحاد و انسجام دانست. وی تصریح کرد که امت مسلمان باید هوشیار باشند و "مصالح و ضرورت‌های بنیادی امت اسلام" را که همانا ایجاد اتحاد و همبستگی بین ملت‌های مسلمان است، تشخیص دهند و این اتحاد را در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در میان کشورهای اسلامی و سران آن‌ها، به مرحله اجرا درآورند. به گفته بلکپه، "این مسئله وحدت که سالیان متمادیست از بدو اسلام تاکنون شعار داده می‌شود و توصیه الهی و سفارشات مکرر پیامبر مکرم اسلام هست، باید در میدان عمل عملیاتی شود تا بتوانیم از نفوذ دشمن جلوگیری کرده و آسیبی به این ملت وارد نشود".

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدگاهش در رابطه با "جنگ ۱۲ روزه" و ثمرات آن پرداخت. بلکپه "اسرائیل جنایتکار" را "غاصب، جنایتکار و متجاوز" خواند و فلسفه وجودی این "جرثومه منفور" را تضعیف امت اسلام در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام دانست. او اظهار داشت که طرح‌ها و برنامه‌های اسرائیل از همان ابتدا برای آسیب زدن به پیکره امت اسلام، به‌ویژه در خاورمیانه، طراحی شده است.

بلکپه با اشاره به تحمیل جنگ ۱۲ روزه به "ایران قوی اسلامی"، از "ملت‌های قهرمان و انقلابی ایران اسلامی" تقدیر کرد که از همه اقشار و صنوف، چه در داخل و چه در کشورهای خارجی، درک کردند که اسرائیل جنایتکار اهدافی جز مطامع استعماری، غارت سرمایه‌های ملی و "استحاله فرهنگی و ایدئولوژیکی ملت‌های مسلمان" ندارد. وی تأکید کرد که در مقابل این توطئه، "همبستگی جهانی" برای ایران ایجاد شد که "برنده‌ترین سلاح و محکم‌ترین دژ اتحاد اسلامی" را شکل داد. داود بلکپه در پایان خاطرنشان کرد: "اسرائیل جنایتکار در مقابل اتحاد و انسجام امت اسلام ایرانیان اسلامی نتوانست اهداف شوم خود را به پیش ببرد و لذا عقب‌نشینی کرد و در اجرای طرح و برنامه خودشان شکست خوردند".

..............................

پایان پیام/