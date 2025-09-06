انفجار خودرو نظامی حامل سلاح در حلب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان حلب سوریه گزارش دادند که یک خودرو نظامی حامل سلاح در یک کارگاه آهنگری در شهر حلب منفجر شده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این حادثه منجر به زخمی شدن دست‌کم یک نفر شد و موجب ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان این منطقه پرجمعیت شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، انفجار در حین انجام عملیات تعمیر و جوشکاری توسط یکی از آهنگران رخ داد. شدت انفجار باعث نگرانی گسترده در میان اهالی شد و توجه‌ها را به خطرات ناشی از وجود تسلیحات در مناطق غیرنظامی جلب کرد.

