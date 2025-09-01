تسلیت رایزنی فرهنگی ایران در کابل به قربانیان زلزله شرق افغانستان + پوستر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وقوع زمین‌لرزه مرگ‌بار در شرق افغانستان و تلفات سنگین ناشی از آن ابراز تأسف و تأثر کرد.

در این بیانیه آمده است: «رایزنی فرهنگی ایران با اندوه فراوان جان‌باختن شماری از هموطنان افغانستانی، به‌ویژه در استان کنر را به خانواده‌های داغدار و مردم عزیز افغانستان تسلیت عرض می‌دارد. ما خود را در این غم بزرگ شریک می‌دانیم و برای جان‌باختگان رحمت الهی، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌کنیم.»

رایزنی فرهنگی ایران همچنین ابراز امیدواری کرده است که با همدلی و همبستگی ملت‌های منطقه، افغانستان بتواند هرچه زودتر به آرامش و صلح پایدار دست یابد.

براساس گزارش‌ها، زمین‌لرزه شامگاه یکشنبه در استان‌های کنر و ننگرهار تاکنون جان صدها نفر را گرفته و بیش از هزار تن را زخمی کرده است.

