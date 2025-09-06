سازمان ملل قطعنامه همکاری با اکو را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه اکو در تهران اعلام کرد که در تاریخ پنجم سپتامبر ۲۰۲۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در هفتاد و نهمین جلسه خود، قطعنامه‌ای با عنوان «همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» را با اجماع تصویب کرد.

این قطعنامه که توسط جمهوری قزاقستان و جمهوری ازبکستان ارائه شده است، بر اهمیت تقویت همکاری بین سازمان ملل متحد و اکو در پرداختن به چالش‌ها و پیشبرد اهداف توسعه پایدار (SDGs) تأکید می‌کند.

این قطعنامه ابعاد مختلف رابطه سازمان ملل متحد و اکو را در بر می‌گیرد و چارچوبی جامع برای افزایش همکاری با نظام سازمان ملل متحد، از جمله آژانس‌های تخصصی، صندوق‌ها و برنامه‌های آن، ارائه می‌دهد.

این قطعنامه که طیف گسترده‌ای از حوزه‌های مرتبط با اکو را پوشش می‌دهد، بر تجارت، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، صنعت، توسعه منابع انسانی و گردشگری تمرکز دارد.

این سند، تلاش‌های اکو در ارتقای ارتباطات منطقه‌ای، انرژی پاک و توسعه پایدار، همانطور که در چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو و اعلامیه‌های مختلف مصوب در اجلاس‌های سطح بالا و جلسات وزرا آمده است، را به رسمیت می‌شناسد. همچنین، مؤسسات مالی و تخصصی بین‌المللی را تشویق می‌کند تا همکاری خود را با اکو، به ویژه در اجرای کریدورهای حمل و نقل منطقه‌ای، سیستم‌های ترانزیت دیجیتالی و پروژه‌های انرژی پاک، گسترش دهند.

اکو که در اکتبر ۱۹۹۳ به عنوان عضو ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد، به طور فعال در جلسات سالانه سازمان ملل متحد در مقر آن در نیویورک شرکت می‌کند. تصویب این قطعنامه، مشارکت رو به رشد بین سازمان ملل متحد و اکو را مجدداً تأیید می‌کند و راه را برای همکاری قوی‌تر در دستیابی به اهداف مشترک برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی منطقه‌ای و توسعه پایدار هموار می‌سازد.

