لاریجانی: ۴۵ موشک ایران به اهداف حساس اسرائیل اصابت کرده‌اند؛ آمار از منابع رسمی اسرائیل است

۳ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۲
لاریجانی: ۴۵ موشک ایران به اهداف حساس اسرائیل اصابت کرده‌اند؛ آمار از منابع رسمی اسرائیل است

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با استناد به گزارش بنیاد یهودی امور امنیت ملی اسرائیل، اعلام کرد که ۴۵ موشک شلیک‌شده توسط ایران در جنگ اخیر به نقاط حساس اسرائیل اصابت کرده‌اند؛ آماری که به گفته وی از منابع رسمی اسرائیلی استخراج شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، عملکرد نیروهای مسلح ایران در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی را «درخشان» توصیف کرد و نوشت: «نیروهای مسلح ایران در جنگ با صهیونیست‌ها درخشیدند.»

وی با اشاره به کتابی با عنوان «در پناه آتش» که توسط بنیاد یهودی امور امنیت ملی اسرائیل منتشر شده، افزود: «این کتاب تحلیلی از پدافند هوایی اسرائیل ارائه می‌دهد و خودشان نوشته‌اند که ۴۵ موشک شلیک‌شده توسط ایران به نقاط حساس اصابت کرده‌اند.»

لاریجانی: ۴۵ موشک ایران به اهداف حساس اسرائیل اصابت کرده‌اند؛ آمار از منابع رسمی اسرائیل است

آمار رسمی از منابع اسرائیلی

لاریجانی تأکید کرد که این آمار از منابع رسمی اسرائیل استخراج شده و نه ادعای طرف ایرانی. وی این اطلاعات را نشانه‌ای از اثربخشی عملیات موشکی ایران و ناکارآمدی سامانه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی دانست.

بازتاب عملکرد نیروهای مسلح

اظهارات لاریجانی در ادامه تحلیل‌های داخلی و خارجی درباره حملات موشکی ایران به مواضع نظامی اسرائیل مطرح شده است؛ حملاتی که به گفته مقامات ایرانی، در پاسخ به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی صورت گرفته و با دقت بالا اجرا شده‌اند.

