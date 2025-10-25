به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، عملکرد نیروهای مسلح ایران در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی را «درخشان» توصیف کرد و نوشت: «نیروهای مسلح ایران در جنگ با صهیونیستها درخشیدند.»
وی با اشاره به کتابی با عنوان «در پناه آتش» که توسط بنیاد یهودی امور امنیت ملی اسرائیل منتشر شده، افزود: «این کتاب تحلیلی از پدافند هوایی اسرائیل ارائه میدهد و خودشان نوشتهاند که ۴۵ موشک شلیکشده توسط ایران به نقاط حساس اصابت کردهاند.»
آمار رسمی از منابع اسرائیلی
لاریجانی تأکید کرد که این آمار از منابع رسمی اسرائیل استخراج شده و نه ادعای طرف ایرانی. وی این اطلاعات را نشانهای از اثربخشی عملیات موشکی ایران و ناکارآمدی سامانههای دفاعی رژیم صهیونیستی دانست.
بازتاب عملکرد نیروهای مسلح
اظهارات لاریجانی در ادامه تحلیلهای داخلی و خارجی درباره حملات موشکی ایران به مواضع نظامی اسرائیل مطرح شده است؛ حملاتی که به گفته مقامات ایرانی، در پاسخ به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی صورت گرفته و با دقت بالا اجرا شدهاند.
