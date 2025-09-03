به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه جهان اسلام در پی وقوع زمین‌لرزه مرگبار در استان‌های شرقی افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای، مراتب تسلیت و همدردی خود را با مردم این کشور ابراز کرد.

محمد العیسی، دبیرکل این اتحادیه، در پیام خود ضمن ابراز تأسف از جان‌باختن و زخمی‌شدن شمار زیادی از شهروندان افغانستان، تأکید کرده است که اتحادیه جهان اسلام آمادگی کامل دارد تا با تمامی ظرفیت‌های موجود برای کاهش پیامدهای این فاجعه انسانی اقدام کند.

وی افزود که وظیفه اسلامی و انسانی اقتضا می‌کند که جهان اسلام و جامعه جهانی در چنین شرایطی کنار مردم آسیب‌دیده افغانستان قرار بگیرند و هرچه سریع‌تر برای رفع نیازهای فوری آنان از جمله سرپناه، خدمات درمانی و کمک‌های غذایی تلاش نمایند.

این در حالی است که در پی زمین‌لرزه اخیر، شمار زیادی از خانواده‌ها بی‌خانمان شده‌اند و سازمان‌های بین‌المللی بارها بر لزوم رسیدگی فوری به زلزله‌زدگان افغانستان تأکید کرده‌اند.

