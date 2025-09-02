به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل جهت بررسی اوضاع زلزلهزدگان و نیازسنجی آسیبدیدگان به استان کنر افغانستان سفر کرد.
سفارت ایران در کابل روز سهشنبه(11 شهریور) در صفحه رسمی ایکس خود نوشت: علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به منظور اهدای کمک های ج.ا.ایران و بررسی نیازمندیهای مردم زلزله زده، به ولایت کنر سفر کرد.
روز گذشته رئیس جمهور کشور در پیام تسلیت خود به مردم افغانستان، آمادگی جمهوری اسلامی را برای هرگونه کمکهای امدادی و درمانی اعلام کرده بود.
همچنین وزیر خارجه کشور با اظهار همدردی باخانواده داغدیدگان، تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران آماده است تا هرگونه کمک امدادی، درمانی و انسانی را فوراً ارسال کند.
