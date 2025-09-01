به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه کشور، صبح امروز(دوشنبه ۱۰ شهریور) با مردم افغانستان و مخصوصا خانواده جان‌باختگان زلزله شرق افغانستان ابراز همدردی و برای مجروحین آرزوی سلامتی کرد.

وی در ادامه با اشاره به بزرگی و شدت این حادثه گفت که جمهوری اسلامی ایران جهت کمک به زلزله‌زدگان و مساعدت با حکومت این کشور در این راستا اعلام آمادگی می‌کند.

گفتنی است، نیمه‌شب گذشته زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند که بر اثر آن صدها نفر جان‌باختند و هزاران نفر مجروح شدند.

