به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه کشور، صبح امروز(دوشنبه ۱۰ شهریور) با مردم افغانستان و مخصوصا خانواده جانباختگان زلزله شرق افغانستان ابراز همدردی و برای مجروحین آرزوی سلامتی کرد.
وی در ادامه با اشاره به بزرگی و شدت این حادثه گفت که جمهوری اسلامی ایران جهت کمک به زلزلهزدگان و مساعدت با حکومت این کشور در این راستا اعلام آمادگی میکند.
گفتنی است، نیمهشب گذشته زمین لرزهای به بزرگی ۶ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند که بر اثر آن صدها نفر جانباختند و هزاران نفر مجروح شدند.
