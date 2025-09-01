  1. صفحه اصلی
اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان

۱۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۸
کد خبر: 1722543
سخنگوی وزارت خارجه کشور با اشاره به شدت زلزله شب گذشته شرق افغانستان، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به زلزله‌زدگان این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه کشور، صبح امروز(دوشنبه ۱۰ شهریور) با مردم افغانستان و مخصوصا خانواده جان‌باختگان زلزله شرق افغانستان ابراز همدردی و برای مجروحین آرزوی سلامتی کرد.

وی در ادامه با اشاره به بزرگی و شدت این حادثه گفت که جمهوری اسلامی ایران جهت کمک به زلزله‌زدگان و مساعدت با حکومت این کشور در این راستا اعلام آمادگی می‌کند.

گفتنی است، نیمه‌شب گذشته زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند که بر اثر آن صدها نفر جان‌باختند و هزاران نفر مجروح شدند.

