به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون دوم شورای علمای شیعه افغانستان گفت: خداوند می فرماید: «وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ الله»، ما بر این باور هستیم که میلاد مسعود رسول خدا پیامبر معظم اسلام، از جمله‌ی ایام الله است.

حجت الاسلام و المسلمین «محمد اکبری» که به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و هفته وحدت با خبرنگار ابنا گفت‌وگو می کرد، اظهار داشت: در هر سالی که سالگرد این میلاد فرخنده می‌رسد، فرصت جدیدی فراهم می‌کند برای جهان اسلام، مسلمانان، علمای مسلمان، آن‌هایی که علاقه‌مندی وحدت مسلمین دارند، در آرزوی عزت مسلمین هستند و از مشکلاتی که مسلمانان در گوشه و کنار جهان و بیشتر در فلسطین دچار است رنج می‌برند.

وی ادامه داد: این فرصتی است که مسلمانان گردهم بیایند، مشکلات خود را به یکدیگر منتقل کنند و همدیگر را از نقطه‌های موفقیت باخبر سازند تا از فرصت‌هایی که وجود دارد استفاده شود، روحیه‌ی همبستگی اسلامی به منظور به دست آوردن عزّت گذشته ایجاد شود و مسلمانان بتوانند در برابر توطئه‌ها ایستادگی کنند و با ثروت‌های مادی خود در برابر توطئه‌های دشمنان، از ارزش‌های معنوی دفاع و حراست کنند و در مسیر رشد و ترقی قرار گیرند.

معاون دوم شورای علمای شیعه افغانستان درباره برکات هفته وحدت اظهار داشت: میلاد سالگرد میلاد رسول خدا(ص) فرصت جدیدی را برای امت مسلمان فراهم می‌سازد. امیدواریم که این رویداد بتواند قدم موفقی در جهت تحقق این آرزو باشد، یعنی آرزوی وحدت مسلمین، عزت مسلمین، دوستی مسلمانان، همکاری مسلمانان، همدردی مسلمانان و آگاهی و بیداری مسلمانان؛ آگاهی که بتواند دشمن واقعی خود را بشناسد و از او برحذر باشد، دوستان واقعی خود را بشناسد و سراغ آن‌ها برود و از آنان حمایت کند.

