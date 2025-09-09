به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «مرتضی مرتضی العاملی» عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا به تبیین ارکان اصلی تبلیغ دین و نقش رسانه‌های نوین در این عرصه پرداخت.

علم، اخلاص و صبر؛ سه رکن اصلی تبلیغ

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، تبلیغ را نیازمند سه عنصر علم، اخلاص و صبر دانست و بیان کرد: «مبلغ باید از دانش کافی برخوردار باشد تا بتواند پیام الهی را به درستی به مردم منتقل کند. همچنین، اخلاص تام در تبلیغ، ضامن اثربخشی آن است و مهم‌تر از همه، مبلغ باید در برابر چالش‌ها و مشکلات، صبور و بردبار باشد.»

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص)، صبر و تحمل را از عناصر اساسی موفقیت مبلّغان خواند و خاطرنشان کرد: «پیامبر(ص) پیش از هجرت به مدینه، ۱۳ سال با صبر و تحمل، به تبلیغ پرداختند و پس از آن، گشایش‌های الهی حاصل شد. این صبر طولانی نشان می‌دهد که ممکن است تحقق هدف تبلیغ، سال‌ها به طول انجامد.»

تبلیغ به اندازه عقول مردم

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر حدیث شریف «با مردم به اندازه عقول‌شان سخن بگویید»، گفت: «این اصل، شامل استفاده از ابزارهایی است که مردم با آن آشنا هستند. اگر مخاطب از ابزارهای نوین و تکنولوژی استفاده می‌کند، مبلغ نیز باید از همان ابزارها بهره گیرد تا پیام به قلب مخاطب نفوذ کند.»

وی افزود: «رسانه‌ها بهترین ابزار برای رساندن صدای مبلغ به گوش مردم هستند و مبلغ باید قادر به استفاده از تمامی ابزارهای تسهیل‌گر باشد؛ چراکه می‌تواند پیام را به هزاران نفر برساند و تاثیرگذاری آن به مراتب بیشتر از تبلیغ فردی است.»

نقش شورای عالی و ارزیابی شبکه ثقلین و خبرگزاری ابنا

حجت الاسلام و المسلمین «مرتضی مرتضی العاملی» در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، تعیین سیاست‌های کلی، نظارت بر نتایج و انتخاب بهترین افراد برای رساندن صدای اهل‌بیت(ع) به ساده‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها را از وظایف این شورا برشمرد.

او شبکه ثقلین را دارای نقشی «بزرگ، خوب و ممتاز» در رساندن اندیشه اصیل اهل‌بیت(ع) دانست، اما افزود: «این شبکه نیازمند پیشرفت در کیفیت برنامه‌ها و همچنین تنوع زبانی است؛ زیرا پیروان اهل‌بیت(ع) در سراسر جهان به زبان‌های مختلفی سخن می‌گویند. اهل بیت(ع) در روایات خود گفتند که اگر مردم محاسن کلام ما را بشنوند، از ما تبعیت می‌کنند و وظیفه ماست که این امکان را برای هر انسانی که علاقه‌مند است، فراهم کنیم.»

وی درباره خبرگزاری ابنا نیز گفت: «من کمتر از محتوای خبرگزاری ابنا مطلع می‌شوم چون خبرها را از طریق خبرگزاری‌ها دنبال نمی‌کنم، اما با توجه به این که خبرگزاری ابنا، اخبار پیروان مکتب اهل بیت(ع) را پیگیری می‌کند، بدون شک، نقش بزرگ و مهمی دارد و تنها صدایی است که به دنبال شنیدن اخبار پیروان اهل بیت(ع) است. این خبرگزاری، نیازمند تنوع بیشتر در زبان‌ها و مراکز دریافت خبر است.»

تبریک ماه ربیع‌الاول و تأکید بر اقتدا به رسول اکرم(ص)

حجت الاسلام و المسلمین «مرتضی مرتضی العاملی» در پایان، ماه ربیع‌الاول، ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) را به خود و امت اسلامی تبریک گفت و افزود: «مسلمانان باید پیامبر اکرم(ص) را اسوه خود قرار دهند؛ چراکه خداوند با بعثت ایشان بر ما منت نهاد.»

