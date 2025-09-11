به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدسعید بهمنپور، در گفتوگویی که در حاشیه سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی صورت گرفت، به تبیین جایگاه و رسالت مجمع جهانی اهلبیت(ع) پرداخت.
وی اظهار داشت: مجمع جهانی اهلبیت(ع) یکی از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی است که با هدف پیوند دادن میان جوامع اهلبیت(ع) در قارهها و کشورهای مختلف، ارتقاء دانش و بینش پیروان اهلبیت(ع) و انتشار معالم و آموزههای این مکتب تأسیس شده است. حجتالاسلام بهمنپور تأکید کرد که این انتشار نباید تنها محدود به شیعیان باشد، بلکه باید در بین عموم مسلمانان و حتی فراتر از آن، در بین همه مردم جهان صورت گیرد.
ایشان با استناد به حدیثی از امام رضا (علیه السلام) که «رحم الله امرأ احیا أمرنا» (خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را احیا کند)، فلسفه وجودی این مجمع را تبیین کرد. وی در پاسخ به این سؤال که امر اهلبیت(ع) چگونه احیا میشود، به کلام امام رضا (ع) اشاره کرد که فرمودند: «یتعلّم علومنا و یعلّم الناس» (علوم ما را فرا میگیرد و به مردم آموزش میدهد).
حجتالاسلام بهمنپور افزود: «فالناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا» (مردم اگر زیباییها و محاسن کلام ما را بدانند، خودشان از ما تبعیت میکنند). وی این شیوه را راهی دانست که نیاز به جنگ و دعوا یا تقابل ندارد و تصریح کرد که برخورد اثباتی با دیگران و آموزش معارف اهلبیت(ع) به خودی خود میتواند موجب جذب دیگران شود.
مصاحبهشونده در ادامه سخنان خود، به کاستیها و نیازهای مجمع جهانی اهلبیت(ع) اشاره کرد و گفت: «شاید در مجمع اهلبیت(ع) یک مقدار کاستیهایی هم داشته باشیم». وی متذکر شد که «ما نباید مخاطب خودمان را در مجمع اهلبیت(ع) فقط شیعیان جهان بدانیم» و نیز نباید تنها به «ارتقاء دانش و بینش پیروان اهلبیت» اکتفا کنیم.
حجتالاسلام بهمنپور با تأکید بر اهمیت انتشار معارف اهلبیت(ع) برای دیگران تا آنها نیز جذب شده و متوجه زیباییهای نهفته در این معارف شوند، پیشنهاد داد: «یک مقداری باید دامنه فعالیتهای رسانهای، دامنه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی خودمان را گسترش دهیم».
وی تصریح کرد که این گسترش ضروری است، زیرا بسیاری از شبکهها به اسم شیعه در جهان مشغول ترویج اختلاف هستند. بنابراین، سایر مسلمانان و حتی سایر انسانهایی که هنوز این کلمات زیبا و حق به گوششان نرسیده، باید از این معارفی که مجمع جهانی اهلبیت(ع) سعی در رساندن آن به جهانیان دارد، بهرهمند شوند.
