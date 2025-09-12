الحشد الشعبی خبر جذب و استخدام نیروهای جدید را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق روز پنج شنبه، شایعات مربوط به فرآیند آغاز جذب نیروهای جدید را به شدت تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، سازمان الحشد الشعبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: تمامی اخبار منتشر شده در خصوص فرآیند استخدام نیرو در این تشکیلات کاملاً بیاساس و کذب است.
الحشد الشعبی از مردم و رسانهها خواست تا برای دریافت اطلاعات، تنها به منابع رسمی این نهاد مراجعه کرده و به اخبار منتشر شده در پلتفرمهای غیرمعتبر توجه نکنند.
این شایعات در فضایی مطرح می شود که هنوز تصویب قانون الحشد الشعبی در مجلس نمایندگان عراق با چالشها و ابهاماتی روبرو شده است به طوری که قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد مشاورت امنیت ملی این کشور پیشنهاد داده است رأیگیری درباره قانون الحشد الشعبی در مجلس نمایندگان عراق به پس از انتخابات پارلمانی آینده موکول شود.
الاعرجی با تاکید بر این مسئله که شاید این قانون پیش از رأیگیری، به رایزنی های داخلی و خارجی نیاز داشته باشد، تاکید کرد: سازمان الحشد الشعبی یک سازمان ملی است که فدارکاریها و جانفشانیهای زیادی انجام داده است و ما هرگز نمیپذیریم کسی درباره انحلال الحشد الشعبی با ما صحبت کند.
