قانون الحشد الشعبی به دلیل فشارهای آمریکا به دوره بعدی پارلمان عراق موکول شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی ائتلاف النصر در پارلمان عراق، روز سه‌شنبه اعلام کرد که چارچوب هماهنگی تصمیم گرفته است قانون الحشد الشعبی را به دلیل فشارهای ایالات متحده آمریکا و جلوگیری از بهره‌برداری انتخاباتی، به دوره بعدی پارلمان عراق موکول کند.

«سلام الزبیدی» در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» تأکید کرد: «قانون الحشد الشعبی یک موضوع داخلی و حاکمیتی است و آمریکا تحت هیچ عنوانی حق دخالت در آن را ندارد».

وی افزود: شواهد موجود نشان‌دهنده فشارهای آشکار واشنگتن است که مانع تصویب این قانون در شرایط فعلی شده‌اند.

به گفته الزبیدی، چارچوب هماهنگی طی روزهای گذشته جلساتی با احزاب سیاسی برگزار کرده و پس از بررسی همه جوانب، به این نتیجه رسیده که مناسب‌تر است تصویب قانون الحشد الشعبی به دوره بعدی پارلمان موکول شود.

الزبیدی همچنین اشاره کرد که برخی از طرف‌ها خواهان تصویب قانون برای حمایت از رزمندگان الحشد هستند، اما گروه‌هایی نیز تلاش دارند تا از آن برای اهداف انتخاباتی بهره‌برداری کنند.

وی ادامه داد: شرایط پیچیده داخلی و فشارهای خارجی مانع از تصویب قانون در این دوره شده ‌است.

پایان پیام/ 167