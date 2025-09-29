محمد الزیادی: الحشد الشعبی، خط مقدم دفاع از مرزهای عراق با سوریه است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد الزیادی» نماینده پارلمان عراق، روز دوشنبه تأکید کرد که نیروهای الحشد الشعبی همچنان نقش حیاتی خود را در تأمین امنیت مرزهای عراق با سوریه ایفا می‌کنند و این مأموریت‌ها با هماهنگی کامل با ارتش و پلیس فدرال انجام می‌شود.

الزیادی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: «نظارت دائمی بر نوار مرزی با سوریه در چارچوب تدابیر امنیتی یکپارچه صورت می‌گیرد که هدف آن جلوگیری از نفوذ عناصر تروریستی است.»

وی افزود: «همکاری و هماهنگی میان نهادهای امنیتی، خط دفاع اول در برابر تهدیدات داخلی و خارجی محسوب می‌شود و تضمین‌کننده نظم و ثبات در مناطق مرزی حساس است.»

الزیادی موفقیت این عملیات‌ها را وابسته به حرفه‌ای‌ بودن نیروهای امنیتی و استمرار نظارت و پیگیری دانست و بر اهمیت حمایت مردمی و همکاری اجتماعی برای ایجاد محیطی امن و پایدار در امتداد مرزهای عراق تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که مرحله آینده نیازمند «عدالت‌ورزی نسبت به مجاهدان الحشد الشعبی» از طریق تکمیل روند تصویب قوانین مربوط به ساختار، خدمات و بازنشستگی این نیروهاست.

................................

پایان پیام/ 167