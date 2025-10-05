به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده پیشین پارلمان عراق، روز یکشنبه اعلام کرد که مخالفت آمریکا و برخی جریانهای سیاسی داخلی با قانون جدید ساختار الحشد الشعبی، بدون آگاهی از مفاد و اهداف واقعی این قانون صورت گرفته است.
«حسن فدعم» در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومة» اظهار داشت: «عدم شناخت دقیق از محتوای قانون ساختاری حشد الشعبی باعث شده برخی جریانهای سیاسی داخلی با آن مخالفت کنند، در حالی که این قانون صرفاً به تنظیم عملکرد و چارچوب اجرایی این نهاد میپردازد.»
وی افزود: «دولت آمریکا نیز بدون اطلاع از جزئیات و اهداف قانون، در این پرونده دخالت و مخالفت خود را اعلام کرده است. این در حالی است که هنوز از ماهیت و کارکردهای داخلی الحشد الشعبی در چارچوب این قانون بیاطلاع است.»
فدعم تأکید کرد: «این قانون وظایف و حقوق نیروهای الحشد الشعبی را مشخص میکند و حتی ممکن است برای مخالفان آن نیز مفید باشد. با این حال، برخی جریانهای داخلی تنها به مخالفتهای آمریکا، اهل سنت و کردها بسنده کردهاند و خود به بررسی دقیق قانون نپرداختهاند.»
