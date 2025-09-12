مادورو: میلیون ها ونزوئلایی آماده نبرد و رویارویی با متجاوزان آمریکایی هستند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به حمله رژیم صهیونیستی به قطر واکنش نشان داد.

وی افزود: ما همبستگی خود را با قطر و امیر این کشور در برابر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اعلام می داریم.

رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه با اشاره به آمادگی وئزوئلا برای مقابله با هرگونه تحرکات آمریکا علیه این کشور تصریح کرد: مردم ونزوئلا آماده مقابله با آنچه هستند که باید با آن مقابله و رویارویی کنند. امپریالیست‌ها متوجه نیستند که انقلاب بولیواری به یک نیروی جمعی قدرتمند تبدیل شده است.

مادورو تاکید کرد: میلیون ها مرد، زن و جوان ونزوئلایی آماده نبرد و رویارویی با متجاوزان آمریکایی هستند.

