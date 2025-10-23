گزارش اختصاصی ابنا | مردم ونزوئلا با راهپیمایی صلح، نخستین قدیسان کشورشان را جشن گرفتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس ملی ونزوئلا به ریاست خورخه رودریگز، نماینده پارلمان، با رأی موافق همه اعضا، مصوبه‌ای را برای بزرگداشت آیین قدیس‌شدن خوزه گرگوریو هرناندز، پزشک فقیران، و کارمن رِندیلِس، راهبه‌ای که عمر خود را وقف خدمت به نیازمندان کرده بود، تصویب کرد. رودریگز این دو ونزوئلایی را الگویی از خدمت، ایمان و فداکاری دانست و اعلام کرد که پارلمان در شادی ملی مردم شریک است.

در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، مردم در راهپیمایی‌ای از میدان مقاومت بومیان تا کلیسای لا کاندلاریا، محل دفن خوزه گرگوریو هرناندز، شرکت کردند. این گردهمایی در فضایی از همدلی و وحدت برگزار شد و سخنرانان تأکید کردند که این جشن، فراتر از مرزهای مذهبی، نمادی از همبستگی انسانی است. همچنین در این مراسم، همبستگی با ملت مظلوم فلسطین در برابر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی اعلام شد.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در مراسمی به مناسبت بازآغاز برنامه ملی «ماموریت بزرگ سیاه‌پوست نخست»، از قدیس‌شدن هرناندز و رِندیلِس در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ ابراز خرسندی کرد و گفت این رویداد بازتابی از روح ونزوئلایی است که بر پایه کار، صداقت و ایمان شکل گرفته است. مادورو همچنین هدایایی را که از سوی پاپ لئون چهاردهم ارسال شده بود، از جمله مدال، کتاب مراسم قدیس‌شدن ـ شامل زندگی و آثار قدیسان ـ و دستمالی نمادین از کاروان ونزوئلایی در رم، دریافت کرد. این هدایای نمادین را معاون رئیس‌جمهور گابریلا خیمنس رامیرس و شهردار کارمن ملندز تقدیم رئیس‌جمهور کردند.

در مادرید نیز بیش از پنجاه ونزوئلایی در مراسم میدان سن‌پدرو حضور یافتند؛ جایی که پاپ لئون چهاردهم از دو قدیس جدید به‌عنوان الگوی خدمت یاد کرد. زائرانی چون کاری پریتو و پدر انریکه یانس این مراسم را لحظه‌ای سرشار از غرور ملی و وحدت مردم توصیف کردند، در حالی‌که پرچم‌های ونزوئلا در رم به اهتزاز درآمده بود. کلیسای «سانتیسی‌مو کریستو دِ لا ویکتوریا» که یکی از یادگارهای هرناندز را در خود دارد، برنامه‌هایی از جمله برگزاری آیین مذهبی در ۲۲ اکتبر در کلیسای جامع آل‌مودنا، نشستی در ۲۳ اکتبر درباره زندگی هرناندز و اجرای یک سرود مذهبی تازه در ۲۶ اکتبر به مناسبت سالروز یادبود او را تدارک دیده است.

