حزب حاکم ونزوئلا، مردم را به تظاهرات سراسری با پرچم هشت ستاره و شمشیر بولیوار فراخواند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوسدادو کابِیو، معاون اول حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV)، روز دوشنبه در نشست خبری خود از لا کارلوتا اعلام کرد که یک تظاهرات سراسری بزرگ با مراسم همزمان در تمامی ایالت‌ها برگزار خواهد شد. این مراسم‌ها با استفاده از ویدئوکنفرانس‌ها هماهنگ می‌شوند تا مشارکت حداکثری مردم تضمین شود.

نمادهای اصلی این فراخوان شامل پرچم سه‌رنگ با هشت ستاره و شمشیر رهبر آزادی‌بخش سیمون بولیوار خواهد بود که به عنوان نمادهای وحدت و مقاومت در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی به نمایش گذاشته می‌شوند.

کابِیو تأکید کرد که هدف این اقدامات تثبیت هویت بولیواری مردم ونزوئلا در برابر فشارهای خارجی و تقویت حمایت مردمی از دولت انقلابی است.

نشست خبری همچنین برای ارائه دستورالعمل‌های واضح به ساختارهای محلی و منطقه‌ای حزب برگزار شد و بر انضباط، سازماندهی محلی و بسیج گسترده مردم به عنوان پاسخ به تشدید اقدامات خصمانه آمریکا تأکید شد.

همزمان، دلسی رودریگز، معاون اجرایی دولت، با رد اعلام «کارتل دِ لوس سولس» به عنوان یک سازمان تروریستی، آن را مانور جدید جنگ روانی علیه انقلاب بولیواری خواند.

حزب PSUV تأکید کرد که سازمان‌های مردمی پایه‌ای و مقاومت فعال طولانی‌مدت، قدرت واقعی مردم ونزوئلا در برابر تهدیدهای امپریالیستی هستند و هیچ فشار خارجی نمی‌تواند اراده مردم و دولت را تضعیف کند.

.......

پایان پیام/