برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در منطقه ماگورای بنگلادش

همزمان با فرارسیدن عید سعید میلاد پیامبر (ص)، مراسم ویژه‌ای در منطقه ماگورای بنگلادش برگزار شد.

به مناسبت این روز فرخنده، بنیاد اسلامی برنامه‌ای شامل مسابقه فرهنگی اسلامی، نشست گفت‌وگو و مراسم اهدای جوایز در مسجد نمونه و مرکز فرهنگی اسلامی در ماگورا برگزار کرد.

محمد مجیب‌الله فرهاد، معاون مدیر بنیاد اسلامی ماگورا، ریاست این نشست را بر عهده داشت و محمد اوهیدول اسلام، معاون کمیسیونر منطقه، به‌عنوان مهمان ویژه حضور یافت.

حافظ مولانا مفتی حبیب‌الله رحمان، امام و خطیب مسجد جامع مرکزی ماگورا، سخنرانی اصلی مراسم را ایراد کرد.

سخنرانان در این نشست، به تبیین آرمان‌ها، تعالیم و پیام‌های حضرت محمد (ص) و همچنین اهمیت آموزش اسلامی پرداختند. معلمان و دانش‌آموزان از مؤسسات و مدارس دینی مختلف در سطح شهرستان در این مراسم حضور داشتند و مشارکت کردند.

در ادامه، جوایزی به ۲۴ دانش‌آموز برگزیده در مسابقات مقاله‌نویسی، قرائت قرآن، مدح و نعت و سخنرانی آزاد اهدا شد. این مراسم علاوه بر تجلیل از تعالیم پیامبر (ص)، فضای همبستگی و ارتقای دانش اسلامی در میان نسل جوان منطقه را تقویت کرد.

