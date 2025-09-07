برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در منطقه ماگورای بنگلادش

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن عید سعید میلاد پیامبر (ص)، مراسم ویژهای در منطقه ماگورای بنگلادش برگزار شد.
به مناسبت این روز فرخنده، بنیاد اسلامی برنامهای شامل مسابقه فرهنگی اسلامی، نشست گفتوگو و مراسم اهدای جوایز در مسجد نمونه و مرکز فرهنگی اسلامی در ماگورا برگزار کرد.
محمد مجیبالله فرهاد، معاون مدیر بنیاد اسلامی ماگورا، ریاست این نشست را بر عهده داشت و محمد اوهیدول اسلام، معاون کمیسیونر منطقه، بهعنوان مهمان ویژه حضور یافت.
حافظ مولانا مفتی حبیبالله رحمان، امام و خطیب مسجد جامع مرکزی ماگورا، سخنرانی اصلی مراسم را ایراد کرد.
سخنرانان در این نشست، به تبیین آرمانها، تعالیم و پیامهای حضرت محمد (ص) و همچنین اهمیت آموزش اسلامی پرداختند. معلمان و دانشآموزان از مؤسسات و مدارس دینی مختلف در سطح شهرستان در این مراسم حضور داشتند و مشارکت کردند.
در ادامه، جوایزی به ۲۴ دانشآموز برگزیده در مسابقات مقالهنویسی، قرائت قرآن، مدح و نعت و سخنرانی آزاد اهدا شد. این مراسم علاوه بر تجلیل از تعالیم پیامبر (ص)، فضای همبستگی و ارتقای دانش اسلامی در میان نسل جوان منطقه را تقویت کرد.
