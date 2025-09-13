به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سطح آب رود فرات طی هفتههای اخیر کاهش چشمگیری داشته و به پایینترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است. این در حالی است که عراق با بحران خشکسالی دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که کارشناسان آن را بدترین کمآبی در تاریخ این کشور، که از جمله آسیبپذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی به شمار میرود، توصیف کردهاند.
آثار بحران در جنوب عراق، آشکارتر است، جایی که کاهش جریان آب به افزایش آلودگی و گسترش سریع جلبکها منجر شده است. رودهای دجله و فرات که هزاران سال منبع حیات عراق بودهاند، از ترکیه سرچشمه میگیرند و مقامات عراقی، سدهای ترکیه را عامل اصلی کاهش جریان دجله و فرات، میدانند.
«حسن الخطیب» کارشناس دانشگاه کوفه به خبرگزاری فرانسه گفت: رود فرات در هفتههای اخیر پایینترین سطح آب خود در چند دهه گذشته را به ویژه در جنوب عراق تجربه کرده است. این وضعیت بحران آلودگی را تشدید میکند و اکوسیستم رودخانه را بر هم میزند، چرا که جلبکها بهطور گسترده پخش شدهاند و این مسئله حیات درون رودخانه را تهدید میکند، علاوه بر آن گیاه مهاجم نیلوفر آبی نیز اثرگذاری بیشتری یافته است.
«خالد شمال» سخنگوی وزارت منابع آب عراق، هشدار داد که این کشور امروز کمترین ذخایر آبی تاریخ خود را دارد و کمتر از ۳۵ درصد سهمیهای را دریافت میکند که باید از دجله و فرات دریافت کند.
به گفته سخنگوی وزارت منابع آب عراق، ذخایر آب در دریاچههای مصنوعی به پایینترین سطح تاریخ رسیده و از ۱۰ میلیارد متر مکعب در پایان می به کمتر از ۸ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است؛ رقمی که کمتر از ۸ درصد ظرفیت کل را شامل میشود. این کاهش جریان نهتنها کیفیت آب را بهشدت پایین آورده، بلکه اکوسیستم رودخانه را نیز به خطر انداخته است.
الخطیب توضیح داد که رهاسازی آب از سدهای قدیمی برای تغذیه رودخانه به افزایش جلبکها کمک کرده؛ جلبکهایی که اکسیژن را مصرف میکنند و حیات آبزیان را تهدید میسازند.
آلودگی و گیاهان مهاجم
وزارت محیط زیست عراق نیز نسبت به افزایش آلودگی باکتریایی و گسترش جلبکها در استان کربلا هشدار داده و از وخامت شدید کیفیت آب در استان نجف خبر داده است.
در همین حال، دریاچه نجف که زمانی سرشار از حیات آبی بود، امروز به برکههایی پراکنده و راکد بدل شده و در ناصریه (مرکز استان ذیقار) نیز گسترش گیاه مهاجم «ورد النیل» گزارش شده است، گیاهی که باقیمانده آب رود را میبلعد.
الخطیب توضیح داد که ورد النیل که از دهه ۱۹۹۰ در عراق وجود دارد، به دلیل کاهش جریان آب اکنون بیش از گذشته گسترش یافته و اثر منفی بیشتری بر محیط گذاشته است. این گیاه مهاجم روزانه تا ۵ لیتر آب را جذب میکند و هم نور و هم اکسیژن مورد نیاز حیات آبزیان را مسدود میسازد.
با این حال، وزارت محیط زیست عراق اعلام کرده است که ادارات آب در شهرهای منطقه فرات میانی از معیارهای علمی دقیق برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده میکنند و کیفیت آب همچنان در حد استانداردهای قابل قبول و مناسب برای مصرف انسانی است.
