بین خوارج و پاکستان یکی را انتخاب کنید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، بار دیگر به حکومت طالبان در مورد مبارزه با تروریسم هشدار داد و گفت: میخواهم به افغانستان پیغام بدهم که خوارج یا پاکستان، یکی را انتخاب کنید.
«خوارج» اصطلاحی است که مسئولان پاکستانی برای تحریک طالبان پاکستان (TTP) بهکار میبرند.
نخستوزیر شریف این سخنان را در جریان دیدار از بیمارستان نظامی «بنو» پس از عیادت از سربازان زخمی به همراه عاصم منیر، فرمانده ارتش، بیان کرد.
وی گفت: در حملات تروریستی پاکستان، شهروندان افغان نیز دست دارند که با عبور از مرز، به همراه تحریک طالبان پاکستان (TTP) دست به اقدامات تروریستی میزنند.
شریف افزود: اگر حکومت افغانستان مایل به برقراری روابط با پاکستان است، باید با صداقت و راستی این کار را انجام دهد که ما آمادهایم. اما اگر حکومت افغانستان میخواهد از تروریستها حمایت کند، پس ما نیز دیگر کاری با حکومت موقت افغانستان نداریم.
سفر شریف به شهر «بنو» در حالی صورت گرفت که ارتش پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که در درگیریهای جداگانه این هفته در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان در ایالت خیبر پختونخوا، ۱۹ سرباز و ۴۵ شبهنظامی کشته شدهاند.
حکومت طالبان در افغانستان بارها ارتباط افغانستان با جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را رد کرده و گفته که نا امنی پاکستان ریشه در مشکلات خود آنکشور دارد و مسئولان پاکستانی تلاش میکنند تا ناکامی خود در تأمین امنیت را به دوش افغانستان بیاندازند.
