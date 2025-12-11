برگزاری اجتماع گسترده در شهر کابل/ دفاع از افغانستان واجب شرعی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشستی بزرگ در روز چهارشنبه در شهر کابل پایتخت افغانستان با حضور حدود دو هزار نفر برگزار شد که از میان آن‌ها ۱۱۰۰ نفر از علمای دینی و دیگر شرکت‌کنندگان از بزرگان قبایل، شخصیت‌های برجسته و دانشگاهیان بودند. هدف این نشست بررسی مسائل مهم پیش‌روی افغانستان، به‌ویژه بحث مسئولیت مردم در صورت تعرض هر کشور یا گروهی به افغانستان بود.

براساس گزارش روزنامه «العربی‌الجدید» در این نشست اعلام شد که دفاع از سرزمین و حاکمیت افغانستان یک وظیفه شرعی و دینی برای هر شهروند است و بر همه لازم است در برابر هرگونه تجاوز، در کنار نیروهای امنیتی افغانستان و حکومت طالبان بایستند.

در بیانیه‌ای که پس از برگزاری جلسه در دانشگاه کابل صادر شد، آمده است که هر طرف متجاوز، تحت هر عنوانی که باشد، باید متوقف و تنبیه شود؛ به‌گونه‌ای که نسل‌های آینده این درس را فراموش نکنند. ما یک ملت واحد هستیم و در برابر هر اشغالگری ایستاده‌ایم و از خاک و حاکمیت کشور دفاع می‌کنیم؛ همان‌گونه که در طول تاریخ ثابت کرده‌ایم.

همچنین نشست حمایت کامل خود را از سیاست‌های حکومت طالبان در مناقشه کنونی با پاکستان اعلام کرد و تأکید نمود که افغانستان خواهان جنگ با هیچ کشوری نیست، اما در دفاع از منافع، خاک و حاکمیت خود حتی یک لحظه تأخیر نخواهد کرد، به‌ویژه در برابر کسانی که برای اجرای دستورکار قدرت‌های بزرگ فعالیت می‌کنند.

بیانیه نشست همچنین از همه شهروندان خواست که در کنار دولت و نیروهای مسلح بایستند و دستور «ملا هبت‌الله آخندزاده» رهبر طالبان مبنی بر عدم مشارکت جوانان افغان در هرگونه جنگ داخلی در خارج از کشور را عملی کنند. در بیانیه آمده است که مشارکت جوانان افغان در هر جنگ خارجی، نافرمانی از دستور رهبر ــ که از او با عنوان «امیرالمؤمنین» یاد شده ــ و شرعاً ممنوع است. گرچه در بیانیه نامی از هیچ کشور برده نشد، اما پاکستان همواره مدعی است که شمار زیادی از افغانستانی‌ها در عملیات طالبان پاکستانی در خاک این کشور نقش دارند.

این نشست در حالی برگزار شد که رسانه‌های پاکستانی از آمادگی ارتش این کشور برای اجرای عملیات گسترده در داخل خاک افغانستان و ایجاد چیزی که «منطقه حائل» می‌نامند، خبر داده‌اند. برخی چهره‌های نزدیک به ارتش پاکستان این موضوع را تبلیغ می‌کنند و می‌گویند تصمیم عملیات گرفته شده و هر لحظه ممکن است آغاز شود.

«جان الکوزی» وزیر پیشین کشور در ایالت بلوچستان پاکستان و از افراد نزدیک به ارتش پاکستان، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی اعلام کرد که ارتش پاکستان چاره‌ای جز آغاز یک عملیات بزرگ در داخل افغانستان ندارد و باید با قدرت منطقه‌ای به عرض حدود ۴۰ کیلومتر ایجاد کند. عملیات ممکن است هر لحظه آغاز شود.

در مقابل، یک منبع مهم نزدیک به رهبر طالبان به روزنامه «العربی‌الجدید» گفت که دستگاه اطلاعاتی حکومت طالبان، رهبر طالبان را در جریان آمادگی ارتش پاکستان برای عملیات احتمالی داخل خاک افغانستان قرار داده و همین موضوع باعث شده او دستور اعزام نیروهای ویژه به مرز و اعلام آماده‌باش کامل برای مقابله با هر تهاجمی را صادر کند.

این منبع افزود که حکومت طالبان طرح‌های گسترده‌ای دارد که تنها محدود به دفاع نیست، بلکه جنگ در صورت آغاز، در داخل خاک پاکستان و در عمق آن و نه در خاک افغانستان خواهد بود. اگر ارتش پاکستان وارد افغانستان شود، چیزهایی از ارتش حکومت طالبان خواهد دید که برایش شگفت‌انگیز خواهد بود.

این منبع همچنین گفت که هیأت پاکستانی در آخرین نشست مشترک با افغان‌ها برای حفظ آتش‌بس اعلام کرده بود که ارتش حکومت طالبان، یک ارتش تازه‌تأسیس است و نابودی آن بیش از یک هفته زمان نمی‌برد.» این ارزیابی کاملاً اشتباه است و ارتش حکومت طالبان همان ارتشی است که با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا ــ که پاکستان نیز عضو مهم آن بود ــ جنگید و آن را وادار به خروج از افغانستان کرد و این را دوباره در میدان ثابت خواهیم کرد.

چند روز قبل، «ژنرال عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان در سخنرانی خود خطاب به افسران این ارتش گفت که کابل دو گزینه بیشتر ندارد یا در کنار اسلام‌آباد بایستد و علیه طالبان پاکستان بجنگد، یا در کنار طالبان پاکستان قرار گیرد که در این صورت پاکستان اقدامات لازم را انجام خواهد داد. سیاست بی‌طرفی و حرکت میان دو طرف دیگر قابل ادامه نیست.

