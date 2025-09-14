به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از المیادین، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفت که پیشنهاد مصر برای تشکیل نیروی مشترک عربی جهت مقابله با حملات اسرائیل، «ضربه‌ای شدید» به توافق‌نامه‌های عادی‌سازی است، به‌ویژه پس از آنکه تعدادی از کشورهای متحد اسرائیل به تأسیس کشور فلسطین رأی مثبت دادند.

ایستگاه رادیویی اسرائیلی «ماکان» گزارش داد که لاپید حمله‌ای تند به دولت بنیامین نتانیاهو کرد و آن را متهم کرد که از طریق «ترکیبی مرگبار از بی‌مسئولیتی، آماتوریسم و ​​تکبر» باعث وخامت جایگاه بین‌المللی اسرائیل شده است. او خواستار جایگزینی دولت قبل از اینکه خیلی دیر شود، شد.

یائیر لاپید همچنین خاطرنشان کرد که سیاست‌های فعلی روابط منطقه‌ای و بین‌المللی اسرائیل را متزلزل کرده است. وی نسبت به پیامدهای جدی برای آینده سیاسی و دیپلماتیک آن هشدار داد.

روز جمعه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع، بیانیه‌ای را تصویب کرد که در آن گام‌های مشخص، زمان‌بندی‌شده و برگشت‌ناپذیری به سوی «راه‌حل دو کشوری» ترسیم شده بود. این بیانیه همچنین حملات اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در نوار غزه، محاصره و گرسنگی را محکوم و تأکید کرد که «جنگ غزه باید همین حالا پایان یابد».

«عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر، در تلاش است تا بار دیگر حمایت کشورهای عربی را برای راه‌اندازی نیروی مشترک عربی، مشابه پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، جلب کند که توانایی اقدام سریع برای دفاع از هر کشور عربی در صورت تعرض را داشته باشد.

پیشتر نیز محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در مصاحبه با الجزیره گفت: حملات اسرائیل به قطر یک رخداد بهت‌آور و نقض تمام قوانین و عرف‌های بین‌المللی است.

السودانی خاطرنشان کرد: حملات اسرائیل به قطر یک تعدی علیه کشور برادر و تهدیدی علیه امنیت آن و امنیت تمام کشورهای منطقه است.

وی افزود: زمان آن فرا رسیده است که یک ائتلاف سیاسی، امنیتی و اقتصادی اسلامی برای کشورهای منطقه شکل بگیرد.

السودانی تاکید کرد: چیزی وجود ندارد که مانع از این شود که کشورهای اسلامی ائتلافی در قالب یک نیروی امنیتی مشترک برای دفاع داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما برگه‌هایی داریم که می‌توانیم از آن برای ایستادن مقابل تجاوزی که به قطر محدود نخواهد شد، استفاده کنیم.

به گزارش سما نیوز، این پیشنهاد، که پیش‌تر نیز مطرح شده بود، اکنون در جریان رایزنی‌های دیپلماتیک پیش از برگزاری نشست سران عربی ـ اسلامی در دوحه، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

یک مقام مصری آگاه در این باره به روزنامه لبنانی الاخبار گفت: مصر به‌طور جدی امیدوار است بتواند حمایت لازم را برای اجرای عملی این پیشنهاد جلب کند که نخستین‌بار حدود ۹ سال پیش در مصر مطرح شده بود.

این مقام مصری تاکید کرد: در صورت تشکیل این نیروی مشترک، همچنان موانع اجرایی قابل‌توجهی پیش‌ِرو وجود خواهد داشت که از جمله مهم‌ترین آنها، زمان‌بندی مداخله و سازوکار فعال‌سازی این نیرو است.

در همین چارچوب، مصر از طریق نهادهای نظامی خود در حال تدوین پیشنهادهایی برای سازوکار عملیاتی نیروی مشترک عربی است که امکان بهره‌گیری از این نیرو را در مواقع ضروری فراهم کند.

..............................

پایان پیام/