اقدام تبلیغی-فرهنگی مسلمانان شهر لوتوندر در حومۀ لندن

۲۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۳
نمازگزاران مسجد مدینه در شهر لوتون با یک اقدام تبلیغی-فرهنگی، توجهات را به خود جلب کردند.

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمازگزاران مسجد مدینه در شهر لوتون، واقع در حومۀ لندن، به مناسبت ۱۲۰ سالگی باشگاه فوتبال لوتون تاون، بیش از هزار عدد بستۀ خوراکی بین هواداران تیم خود و همچنین هواداران تیم میهمان توزیع کردند.

 همچنین در این مراسم، نمازگزاران مبلغی را نیز جهت حمایت از زنان و کودکان آسیب‌پذیر جمع‌آوری کردند.

 این اقدام مسلمانان لوتون در شهری که پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های گروه‌های افراطی خبرساز شده بود، توجهات را به خود جلب کرد.

