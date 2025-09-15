اقدام تبلیغی-فرهنگی مسلمانان شهر لوتوندر در حومۀ لندن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمازگزاران مسجد مدینه در شهر لوتون، واقع در حومۀ لندن، به مناسبت ۱۲۰ سالگی باشگاه فوتبال لوتون تاون، بیش از هزار عدد بستۀ خوراکی بین هواداران تیم خود و همچنین هواداران تیم میهمان توزیع کردند.
همچنین در این مراسم، نمازگزاران مبلغی را نیز جهت حمایت از زنان و کودکان آسیبپذیر جمعآوری کردند.
این اقدام مسلمانان لوتون در شهری که پیشتر به دلیل فعالیتهای گروههای افراطی خبرساز شده بود، توجهات را به خود جلب کرد.
