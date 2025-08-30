اختصاص ۸۷۵ هزار پوند برای مقابله با جرایم ناشی از نفرت در لندن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صادق‌خان، شهردار لندن، از اختصاص ۸۷۵ هزار پوند به بیش از ۲۰ نهاد مردمی برای مقابله با افراط‌گرایی، اسلام‌هراسی، یهودستیزی و سایر اشکال نفرت‌پراکنی خبر داد.

این حمایت بخشی از «صندوق تلاش مشترک» به ارزش ۱۶ میلیون پوند است که به گفته مسئولان قرار است حدود ۵۰ هزار نفر از شهروندان لندن را تحت پوشش قرار دهد.

به گفته پلیس لندن، بین اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ تعداد جرایم ناشی از نفرت در لندن ۲۱ هزار و ۲۸۴ مورد ثبت شده است که نسبت به دوره مشابه پیشین کاهش نشان می‌دهد. با این حال، دامینیک مورفی، رئیس فرماندهی ضدتروریسم پلیس، نسبت به افزایش جذب کودکان و نوجوانان به افراط‌گرایی هشدار داد و تأکید کرد که بسیاری از آنان در فضای مجازی هدف گروه‌های افراطی قرار می‌گیرند.

شهردار لندن با تاکید بر این که جرایم ناشی از نفرت و افراط‌گرایی جایی در این شهر ندارندگفت: سرمایه‌گذاری بر گروه‌های محلی باعث تقویت همبستگی و ایجاد شهری امن‌تر می‌شود.

با این حال، این اقدام صادق‌خان با انتقاد احزاب مخالف مواجه شد. هینا بوخاری، عضو لیبرال‌دموکرات شورای شهر، وی را به «سهل‌انگاری» در زمینه مقابله با اسلام‌هراسی در نهادهای شهری متهم کرد. همچنین محافظه‌کاران با اشاره به کاهش بودجه پلیس و بحران مهاجرت غیرقانونی، سیاست‌های شهردار و حزب کارگر را ناکارآمد خواندند.

