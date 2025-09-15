حزب الله: خلع سلاح مقاومت تحقق نخواهد یافت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الخلیل معاون سیاسی دبیرکل حزب الله لبنان گفت این جنبش آماده برای مشارکت در انتخابات پارلمانی است همان گونه که در انتخابات شهرداری‌ها مشارکت داشت.

به گزارش النشره، الخلیل در مصاحبه با رادیو النور گفت: مشکل بزرگ امروز ما در لبنان این است که برخی افراد، تحت قیمومت خارجی قرار گرفته‌اند.

وی خروجی جلسه پنجم سپتامبر کابینه لبنان را نتیجه انسجام حزب الله و امل و موضع نبیه بری رئیس پارلمان و حامیان مردمی مقاومت و خردورزی ارتش لبنان دانست.

الخلیل افزود، آرامش اخیر در لبنان به این علت است که دولت و کسانی که خواسته‌هایشان را بر دولت دیکته می‌کردند با سدی بلند یعنی موضع ثابت مقاومت مواجه شدند که طرح ارائه شده در خصوص سلاح مقاومت را غیرقابل قبول و خدمت به اسرائیل و آمریکا دانست.

این مسئول حزب الله خاطرنشان کرد، خلع سلاح (مقاومت) اشتباه بزرگی است زیرا لبنان را در معرض طوفانی قرار می‌دهد که استکبار جهانی و حامیان کینه‌توز آن می‌خواهند.

وی افزود، دولت‌های لبنان یکی پس از دیگری از سال ۱۹۹۰ توافقنامه طائف را اجرا کردند و به مقاومت حق فعالیت دادند. اما برخی طرف‌ها با این توافقنامه مخالف هستند و آن را همانطور که می‌خواهند تفسیر می‌کنند. آنها بخشی را که خوشایند آمریکا است می‌پذیرند و مابقی توافقنامه را کنار می‌گذارند.

