به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن فضلالله» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان امروز (چهارشنبه) در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار کرد: «دولت لبنان هیچ راهکاری را برای آزادسازی مناطق اشغالی خود به کار نگرفته اما برای خلع سلاح مقاومت تلاش میکند.»
این عضو فراکسیون وفاداری گفت: «دولت با اسلحه مقاومت به شیوهای مشابه سلاحهای شبهنظامیان همانطور که در توافق طائف آمده، برخورد میکند اما این رویکرد با نقش ملی مقاومت در تضاد است.»
به گزارش سایت شبکه خبری «المیادین»، حسن فضلالله گفت: «تا امروز هیچ اقدام عملی از سوی دولت در پرونده بازسازی اتخاذ نشده است و این به دلیل فشارها و دیکتههای خارجی است که مانع از رسیدگی به این موضوع مهم شده است.»
او در ادامه تاکید کرد: «دولت در لایحه بودجه سال ۲۰۲۵، بازسازی خانههایی را که در حملات اسرائیل ویران شدند، نادیده گرفت و این به معنای شانه خالی کردن از مسوولیتهایش در برابر شهروندان است.»
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در همین رابطه گفت، دولت لبنان قادر به تخصیص بودجه لازم بوده و منابع کافی برای راهاندازی کارگاه بازسازی را دارد اما فقدان تصمیم سیاسی، مانع از انجام آن شده است.
