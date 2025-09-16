  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. اخبار نشر، سايت و نرم‌افزار

انتشار کتاب «از صلیب تا هلال» با موضوع بازخوانی نقش هنر در همزیستی مسلمانان و مسیحیان

۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۶
کد خبر: 1727618
انتشار کتاب «از صلیب تا هلال» با موضوع بازخوانی نقش هنر در همزیستی مسلمانان و مسیحیان

پژوهشگران کتاب «از صلیب تا هلال» تأکید دارند که هنر در مدیترانۀ قرون وسطی زبان مشترک ادیان و تمدن‌ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه شارجه به‌تازگی کتابی با عنوان «از صلیب تا هلال: هنر اسلامی-مسیحی که مدیترانه قرون وسطی را به هم پیوند داد» منتشر کرده است که نقش هنر در تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در قرون وسطی را بررسی می‌کند.

این اثر که توسط لئون بارخو منتشر شده، نشان می‌دهد چگونه آثار هنری و معماری اسلامی و مسیحی گفت‌وگو و تبادل فرهنگی را میان جوامع مدیترانه‌ای ممکن کرده است.

در یکی از مطالعات موردی این کتاب، به معماری سه‌بعدی اسلامی موسوم به مقرنس (آهوپای یکی از عناصر تزئینی معماری ایرانی) در کلیساهای آناتولی و موصل پرداخته شده است.

پژوهشگران این اثر تأکید می‌کنند که در مدیترانه قرون وسطی، هنر و معماری نه تنها ابزار مذهبی، بلکه وسیله‌ای مشترک برای زیبایی و تعامل فرهنگی بوده است.

..............................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha