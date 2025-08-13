به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مردم در مسجد حضرت زهرا(س) گلشهر مشهد برگزار شد.

در این مراسم، صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره این شهدا گفت: «رهبر انقلاب از مدافعان حرم به‌عنوان پدیده‌ای شگفت‌انگیز یاد کرده‌اند که فراتر از ملیت و جغرافیا، در دفاع از حریم اهل‌بیت(ع) و ارزش‌های اسلامی به جهاد برخاستند.»

وی شکل‌گیری جریان مدافعان حرم را پاسخی مستقیم به تهدید جریان تکفیری علیه کیان اسلام دانست و افزود: «دفاع از حرم، در حقیقت دفاع از مکتب بود؛ موضوعی که یک درگیری محلی را به مبارزه‌ای جهانی علیه ظلم و انحراف بدل کرد.»

خدیوی خاطرنشان کرد: «رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که خون شهدای مدافع حرم هرگز هدر نرفته و پاداش آنان حتی بیش از یک شهید عادی است، چراکه در غربت جنگیدند و این جهاد ارزش دوچندان دارد.»

وی با قدردانی از خانواده‌های این شهدا گفت: «شما با همراهی، صبر و ایثار، چنین بزرگانی را پرورش داده‌اید و وظیفه همه ما پاسداشت یاد آنان در برابر هجمه‌ها علیه نظام و آرمان‌هایشان است.»

